El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Jorge Ilegal y el rock español queda huérfano
Un coche eléctrico en un punto de recarga. P. Nieto

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Anfac prevé que serán necesarios 300.000 puntos de recarga en 2035, diez veces más que ahora, y que el 30% del empleo tendrá que buscar puestos fuera de las fábricas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  4. 4 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana
  10. 10

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra