La cogeneración advierte de que el recorte de 250 millones en la retribución la aboca al cierre

Un nuevo ajuste regulatorio del Ministerio para la Transición Ecológica ha encendido todas las alarmas en la industria de la cogeneración (proceso de producción ... simultánea de energía eléctrica y térmica), a la que pertenecen grandes compañías asturianas. La propuesta de orden que define la retribución del sector para 2026-2031 incluye un recorte de más de 250 millones anuales, un 25% menos de retribución regulada, que la patronal Acogen califica de «claramente lesivo» y «equivalente a una sentencia de muerte del sector cogenerador en el medio plazo».

La asociación advierte de que esta revisión regulatoria llega en un momento especialmente delicado, con una producción que ha caído ya un 50% en los últimos cinco años y 1.300 millones de inversión bloqueados por el retraso de las subastas prometidas por el propio ministerio.

«Estamos ante una propuesta de ruina, con nuevas caídas de facturación tras las más de 1.500 millones ya sufridas, pérdida de empleo y repunte de precios para un sector castigado por años de parálisis regulatoria», denuncia Acogen. Sin causa justificada, el ministerio «ha modificado los criterios de reconocimiento de costes que se veían aplicando desde 2014 y reducido los parámetros retributivos de la nueva metodología aprobada en 2024, degradando estructuralmente el marco establecido en Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014».

«Con esta modificación propuesta, se llevaría a cabo un recorte severo de la retribución para 2026-2031 y una degeneración del marco en vigor que –de aprobarse– abocaría al cierre completo de la cogeneración en España en los próximos años», según Acogen. A esto se suma, según la patronal de los cogeneradores, un posible error en el cálculo del valor de ajuste de 2023, que la organización cifra en 200 millones de euros aún pendientes de cobro, de los cuales el ministerio habría detraído «arbitrariamente» unos 75 millones al modificar el método de cálculo.