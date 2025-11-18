El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La planta de cogeneración de Central Lechera cesó su actividad ante los elevados costes. D. Arienza

La cogeneración advierte de que el recorte de 250 millones en la retribución la aboca al cierre

La patronal Acogen señala que la producción de energía ha caído ya un 50% en los últimos cinco años y 1.300 millones de inversión están bloqueados por el retraso de las subastas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:05

Un nuevo ajuste regulatorio del Ministerio para la Transición Ecológica ha encendido todas las alarmas en la industria de la cogeneración (proceso de producción ... simultánea de energía eléctrica y térmica), a la que pertenecen grandes compañías asturianas. La propuesta de orden que define la retribución del sector para 2026-2031 incluye un recorte de más de 250 millones anuales, un 25% menos de retribución regulada, que la patronal Acogen califica de «claramente lesivo» y «equivalente a una sentencia de muerte del sector cogenerador en el medio plazo».

