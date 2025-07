Colonias urbanas: un verano para todos

Como cada verano, muchos niños ya han comenzado a participar en campamentos y actividades estivales. Pero ¿qué ocurre con los menores en situación de vulnerabilidad? ¿ ... Qué pasa con las familias que no pueden permitirse unas vacaciones ni pagar este tipo de propuestas? ¿Cómo se organizan los barrios con menos recursos para conciliar el trabajo —a menudo precario— con el cuidado de sus hijos?

Para dar respuesta a estas necesidades, el programa CaixaProinfancia impulsa cada año una amplia oferta de actividades de verano, garantizando el derecho al ocio y al tiempo libre de calidad para la infancia más vulnerable.

En Asturias, el programa se desarrolla con la colaboración de la Asociación Cuantayá (Gijón), la Fundación Juan Bautista Montagne (Mieres) y las Religiosas de la Asunción - Enredando (Gijón). Estas entidades participan en las colonias urbanas de CaixaProinfancia que se celebran durante el mes de julio con un doble objetivo: ofrecer a los menores un ocio educativo y facilitar la conciliación a sus familias.

Ampliar Participantes en una de las colonias coordinadas por la Asociación Cuantayá en Gijón.

Colonias urbanas

La Asociación Cuantayá, que acaba de cumplir la mayoría de edad, lleva 18 años trabajando en los barrios del Distrito Sur y El Llano, en Gijón, desarrollando proyectos centrados en la infancia, la juventud y la vida comunitaria. Desde 2023, participa en las colonias urbanas de CaixaProinfancia como entidad coordinadora y también como prestadora de servicios, en colaboración con otras dos entidades locales: Enredando y la Fundación Siloé. Juntas, forman parte del programa territorial en red que integra recursos sociales, educativos y sanitarios de Gijón, para ofrecer una atención más integral y adaptada a las necesidades de cada familia.

Con la colonia ya a pleno rendimiento, los niños y niñas disfrutan cada día de un sinfín de actividades pensadas para aprender, compartir y pasarlo bien, y que supone una solución real tanto para los más pequeños como para sus familias.

Un buen ejemplo de ello es el testimonio de una madre participante, que resume perfectamente el impacto positivo que tienen estas colonias en la vida de muchas familias: «Es una iniciativa excelente y una gran ayuda. Tengo tres hijos de 16, 9 y 8 años, y tanto ellos como yo estamos encantados con la colonia. Trabajar con niños y adolescentes no es fácil, y cada colaborador —como ellos los llaman— dedica tiempo, amor y paciencia, no solo a ellos, sino también a las madres y padres» y añade, «En mi caso, que estoy desempleada y vengo de Venezuela, este programa ha sido un gran apoyo. Mis hijos pueden disfrutar de actividades que de otra forma no podría permitirles, y además les ayudan con las tareas escolares, que son muy distintas a las de mi país, así que a mí me resulta difícil poder echarles una mano. Hacen un trabajo excelente. Agradezco de corazón que existan este tipo de programas que apoyan a las familias que más lo necesitamos», concluye.