El comercio minorista asturiano, en pie de guerra contra la campaña del 'Black Friday' Decenas de establecimientos ya se han adelantado a los descuentos del 'Black Friday'. / FOTOS: JORGE PETEIRO Las asociaciones, que asumen que la jornada ha venido para quedarse, exigen una regulación específica sobre los periodos de descuentos EDUARDO PANEQUE Gijón Domingo, 24 noviembre 2019, 13:26

De esos anglicismos que llegan para quedarse, el 'Black Friday' podría decirse que ya ha echado raíces en España. Lo dicen las cifras, más del 90% de la población ya sabe qué es y la mitad afirma que aprovechará para hacer alguna compra. O varias, porque el gasto medio ronda los 200 euros, una cifra todavía por debajo de países como Francia o Reino Unido. Pero como sucede con otras tantas adaptaciones patrias, el 'viernes negro' -que originalmente en Estados Unidos supone el fin del periodo de rebajas- se ha transformado en una semana completa, quincena o periodos flexibles. Porque serlo, es el próximo 29 de noviembre, pero tan solo hace falta darse un paseo por los ejes comerciales de las principales ciudades para comprobar cómo muchos negocios ya lucen letreros con descuentos en sus escaparates. Nacho del Río, presidente de la Asociación Comercio de Oviedo, reconoce que es «una oportunidad de venta porque la gente sale esos días con curiosidad y ganas de comprar», pero, añade, «te puedes encontrar sin ventas las semanas previas esperando a que hagas los descuentos». Su homólogo en la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), José Manuel García, 'Roxín', es más rotundo: «Hemos acostumbrado al consumidor a una constante de ofertas y promociones, estamos volviendo locos a todos». La terna la completa Gijón donde, a través de su Unión de Comerciantes, tienen claro que «te tienes que sumar si quieres estar en el mercado». Así lo resume Sara Menéndez, su presidenta, quien adelanta que colocarán puntos de información por la ciudad donde varias azafatas informarán sobre los 120 comercios adheridos al 'Black Friday'.

Una estrategia que bien podría responder al refrán que dice «si no puedes con el enemigo, únete a él» porque todos ellos, en tanto representantes del comercio de proximidad, con mayor o menor vehemencia, coinciden en la necesidad de establecer un marco regulatorio. «Tenemos que volver a como estaba antes, con un periodo de rebajas limitado y promociones reales, ahora estamos confundiendo al cliente», subraya José Manuel García. Una exigencia a la que se suma Sara Menéndez porque «con una regulación sería todo más sencillo, con fechas concretas para que el público sepa a qué atenerse». «Es que yo ese día no pago menos de luz, gas o cuota de la seguridad social», añade el presidente de Ucayc.

Pero, y por seguir tirando de dichos, la fiesta va por barrios. Desde Intu Asturias lo ven desde una óptica bien distinta. Tan diferente como que, según sus cifras, el fin de semana se espera un 30% más de afluencia respecto a cualquier otro y, poniendo el foco únicamente en el susodicho viernes, esta afluencia crece hasta el 40%. «Se ha convertido en la fecha de referencia de ventas de todo el año adelantando el consumo de la campaña de navidad», afirma Fernando García, gerente de este centro comercial. Y ello a pesar de que el año pasado las ventas 'online', según los datos que maneja 'Black Friday Global', superaron por primera vez a las tiendas físicas. Con todo, las grandes superficies tienen previsto reforzar su personal de seguridad, mantenimiento y limpieza durante ese fin de semana. Entre lo más buscado, lo tecnológico, con lo que empezó todo en el caso español. No obstante, los productos textiles y la zapatería se han llevado la palma en los dos últimos años; perfumería y libros cierran el listado.

A título personal, Nacho del Río, lo tiene claro. «Yo, por ejemplo, no quiero traicionar a los clientes porque cuando quiero vender es en septiembre, octubre y el resto del año, y no hacer una política comercial para beneficiar a unos pocos». Los habrá que encuentren lo que busquen, y si no, el 2 de diciembre, nueva cita: el 'cibermonday'.