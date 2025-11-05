EL COMERCIO, Sekuens y Central Lechera Asturiana abordan este jueves el uso de la tecnología en la industria alimentaria La jornada arrancará a las 9.30 horas en el hotel Artiem Asturias, ubicado en Quintueles

El diario EL COMERCIO, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), y el Grupo Central Lechera Asturiana organizan este jueves en el hotel Artiem Asturias, ubicado en Quintueles, la jornada 'La gran oportunidad de la tecnología en la industria alimentaria'. El encuentro tiene como objetivo analizar el papel de la innovación y la digitalización en un sector estratégico para la economía.

La sesión comenzará a las 9.30 horas con la bienvenida y el saludo de David González, director general de Sekuens. Acto seguido, a las 10.00 horas, tendrá lugar una ponencia a cargo de Ángel Santos, socio general de la firma de capital riesgo especializada en startups tecnológicas Swanlaab e inversor en AgriFood Tech Fund. A continuación, a las 10.15 horas, se celebrará una mesa redonda que aglutinará a varias compañías y representantes del sector agroalimentario.

Estará moderada por Rubén Hidalgo, director de innovación y emprendimiento de Grupo Central Lechera Asturiana, y participarán Jess Padilla, directora ejecutiva de Food & Agri Tech Europe, (FATE), organización sin ánimo de lucro de ámbito que busca impulsar el ecosistema FoodTech y AgriTech en Europa; Silvia García de la Torre, directora del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA); Maruxa Quiroga, fundadora de la tecnológica Sensesbit; Antonio Ferreirós, director de I+D de la empresa de acuicultura sostenible –especializada en la cría de lenguados– Sea Eight; y el propio David González. El evento busca poner en valor cómo la tecnología puede impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas oportunidades en la industria alimentaria.

Además de poder acudir de forma presencial en el hotel Artiem, el encuentro se podrá seguir en streaming en la web de EL COMERCIO.