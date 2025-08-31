El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comercio y el sector de la logística están viendo cómo se reduce el número de empresas drásticamente. Alex Piña

Las compañías de logística caen un 44% y abrazan la tecnología para competir

«El desembarco de Costco puede ser una oportunidad estratégica para el empleo y la igualdad laboral», defiende el Sepepa

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:49

Cierran las tiendas de toda la vida, pero el comercio internacional ha logrado recuperarse tras la pandemia. En 2024 alcanzó niveles cercanos a los ... de 2019, pero ya con una redistribución de los flujos diferente, debido a las restricciones de suministro y al reajuste de las estrategias comerciales para garantizar una mayor estabilidad en la cadena de abastecimiento, con cierto intento por reducir la dependencia de los mercados lejanos. Todo apunta a que la guerra arancelaria actual seguirá modificando esos flujos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  4. 4

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  9. 9 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las compañías de logística caen un 44% y abrazan la tecnología para competir

Las compañías de logística caen un 44% y abrazan la tecnología para competir