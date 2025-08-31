Las compañías de logística caen un 44% y abrazan la tecnología para competir

Cierran las tiendas de toda la vida, pero el comercio internacional ha logrado recuperarse tras la pandemia. En 2024 alcanzó niveles cercanos a los ... de 2019, pero ya con una redistribución de los flujos diferente, debido a las restricciones de suministro y al reajuste de las estrategias comerciales para garantizar una mayor estabilidad en la cadena de abastecimiento, con cierto intento por reducir la dependencia de los mercados lejanos. Todo apunta a que la guerra arancelaria actual seguirá modificando esos flujos.

Las grandes multinacionales y las plataformas de comercio electrónico han disparado el uso de tecnologías avanzadas que les permite ser aún más competitivas. La inteligencia artificial, el uso de datos masivos y la automatización para mejorar la gestión logística, reducir los tiempos de espera y los costes forman parte de su día a día.

Mientras, el número de empresas dedicadas al almacenamiento y actividades anexas al transporte en Asturias se ha desplomado drásticamente desde 2015. Entonces estaban registradas 554 y en 2024 ya apenas había 310. Esto supone una caída del 44% en menos de una década.

Considera el informe del servicio de empleo asturiano que este desplome puede deberse a la automatización y digitalización de servicios logísticos, pero también a la entrada de grandes operadores globales y a la consolidación del sector en empresas más grandes, un aspecto este último que no debería verse como negativo.

Asimismo, se ha incrementado la inversión en infraestructuras de transporte y almacenamiento con el objetivo de hacer más eficiente la distribución de bienes a nivel global. Asturias no ha sido ajena a ese cambio. Según señala el análisis del Sepepa, la comunidad cuenta con una infraestructura logística destacada, en la que se incluye el centro de Amazon de Bobes, que en noviembre de 2024 ya empleaba a un millar de personas. La estrategia de la comunidad pasa por el desarrollo y la implantación de grandes plataformas logísticas como esta, que cuenta con 175.000 metros cuadrados y tecnología avanzada.

Por otro lado, en pleno debate sobre el posible desembarco del gigante del comercio estadounidense Costco en Siero, el análisis del Sepepa es claro y asegura que «puede ser una oportunidad estratégica para el empleo y la igualdad laboral». De hecho, insiste en que representa una apuesta significativa en términos de inversión, empleo y condiciones laborales, ya que los salarios se sitúan aproximadamente un 40% por encima del promedio y hasta un 45% sobre el convenio sectorial. «Con una inversión prevista de más de 40 millones de euros, la compañía contempla generar inicialmente 170 empleos estables, con una proyección de alcanzar los 260 puestos en cuatro años». Además, defiende que el 90% de la plantilla será indefinida desde fases tempranas, «lo que contrasta positivamente con la inestabilidad laboral común del sector» y hace hincapié en la presencia de mujeres en puestos clave y la valoración que la empresa otorga a la conciliación.

Asimismo, el análisis cita el proyecto logístico que proponen inversores madrileños cerca del aeropuerto con «el potencial de generar hasta 3.000 empleos», que de momento se ha topado con la negativa del Principado a que sea declarado 'proyecto estratégico', y también subraya el potencial de la ZALIA y del puerto de Gijón.