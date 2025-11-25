Conocer la cultura para hacer negocios en China

E. C. Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

China y Punto organizó en Oviedo la presentación del libro «Cómo hacer negocios con China», escrito por Antonio Liu Yang, consultor intercultural y experto en relaciones empresariales entre Europa y China. Durante la sesión, Antonio Liu Yang compartió su experiencia de más de 15 años acompañando a empresas europeas a conectar con el mercado chino y ofreció consejos para evitar los choques culturales más comunes. Porque un «sí» no siempre es un «sí» y «hay pequeños detalles, como el qué regalas o dónde te sientas», que pueden marcar la diferencia en un evento o negociación.

Antonio Liu Yang recalcó la importancia de la «interculturalidad» en el mundo actual: «es fundamental desarrollar la competencia intercultural para hacer negocios en cualquier mercado», explicó, añadiendo que «la competencia intercultural es la base de cualquier relación comercial o, lo que es lo mismo, la competencia intercultural es el superpoder de nuestros tiempos».

El experto considera que hay oportunidades para las empresas españolas a la hora de hacer negocios con China, pero para ello, en sus propias palabras, «es necesario conocerse a uno mismo antes para poder trabajar con la otra parte». Conocerse a uno mismo, al producto o servicio y sus debilidades y fortalezas. Después, saber adaptarlo al público objetivo sin cambiarlo en exceso, sin que pierda su originalidad.

Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA y moderadora del encuentro, recalcó durante el mismo la importancia del etnorelativismo, el saber interpretar y entender otras culturas sin juzgarlas desde otras culturas diferentes. Además, añadió: «Es absolutamente fundamental conocer primero la cultura y costumbres de los países a los que queramos acudir para hacer negocios», señalando que el libro de Antonio Liu Yang ayuda en la divulgación y en evitar errores en momentos clave en negociaciones.

