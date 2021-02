El consejero de Industria, sobre Alu Ibérica: «El partido se juega en Lugo y de ese resultado depende Avilés» Enrique Fernández acusa a Alcoa de «reducir la producción de aluminio y poner todos los palos en la rueda para que esa producción no continúe» El consejero de Industria, Enrique Fernández, durante la comparecencia en la Junta General. / JosÉ Vallina EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 febrero 2021, 12:47

El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha vuelto a referirse este jueves en sede parlamentaria a la situación de Alu Ibérica, antigua Alcoa, y ha indicado que «en el momento en el que se ponga sobre la mesa una solución para Alcoa Lugo de ella va a depender la solución que se dé para Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña, porque de lo que ocurra en Lugo depende el futuro del aluminio en España». «El partido se está jugando en Lugo, pero del resultado del mismo dependerá también el de Avilés y Coruña y esperamos que el desenlace se dé pronto», ha indicado, al tiempo que ha manifestado que «se necesita un inversor serio y viable, lo contrario a lo que tenemos ahora».

El consejero ha asegurado que a Alcoa «se le ha caído la careta» y en ningún momento estuvo en su intención buscar una salida a las plantas ya que su idea no era sólo cesar la producción de aluminio, sino también que no se retomase por parte de nadie. «Alcoa pretende reducir la producción de aluminio y además poner todos los palos en la rueda posible para que esa producción no continúe. Nuestro cometido es desenmascarar a Alcoa, sacar de ahí al grupo Riesgo y lograr un grupo inversor que retome la producción y para ello todas las partes están ejerciendo sus competencias, Gobierno central, Gobiernos autonómicos y trabajadores», ha dicho.

Así, ha manifestado que cada una de las partes lleva a cabo acciones que en definitiva suman y su Gobierno no ha contribuido en ningún momento a legitimar a Grupo Riesgo. Así ha pedido que este frente común no se dedique a «darse codazos unos a otros», porque no debería tener ninguna fisura.

Ha recordado que la última iniciativa aprobada en la Junta pasa por pedir la intervención de la Sepi para que desplace al grupo Riesgo e introduzca un inversor. «Insisto en que este Gobierno en ningún momento ha cejado en las acciones continuas para conocer los planes y dar tranquilidad a los empleados». Ha dicho el consejero que ha insistido en que su Ejecutivo siempre ha estado siguiendo de cerca la situación de la empresa y tratando de buscar soluciones.

Desde Podemos, que fue el grupo solicitante de la comparecencia del consejero, la diputada Nuria Rodríguez, ha calificado de «timo de compañía» el grupo que se ha hecho con la antigua Alcoa y ha mostrado su preocupación ante la incapacidad de poner parar a esa compañía.

«Este grupo también tiene la sensación de que la intención de Alcoa es eliminar toda la producción de aluminio en España y así eliminar la competencia», ha indicado Rodríguez, que ha considerado que esto es «intolerable» y no debería ser permitido por parte de la UE. Rodríguez ha agradecido al consejero que hable de «desenmascarar» los planes de Alcoa desde el inicio tratando de «desmantelar la producción de aluminio en España».