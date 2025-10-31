El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Biofábrica de Ence en Navia. J. M. Pardo

CC OO convoca tres jornadas de huelga en una filial de Ence

El sindicato denuncia que «la empresa ha retirado parte de la producción del vivero sin ofrecer explicaciones claras»

E. C.

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:48

La Federación de Industria de CC OO de Asturias anunció este viernes la convocatoria de tres jornadas de huelga en Norte Forestal, filial de Ence ... , «ante la retirada de carga de trabajo, la incertidumbre creada sobre el futuro de la actividad del vivero y la falta total de transparencia por parte de la dirección». La plantilla, formada por una docena de personas, atraviesa una situación de «malestar creciente después de que la empresa haya retirado parte de la producción del vivero sin ofrecer explicaciones claras ni contar con la representación legal de los trabajadores».

