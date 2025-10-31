CC OO convoca tres jornadas de huelga en una filial de Ence El sindicato denuncia que «la empresa ha retirado parte de la producción del vivero sin ofrecer explicaciones claras»

La Federación de Industria de CC OO de Asturias anunció este viernes la convocatoria de tres jornadas de huelga en Norte Forestal, filial de Ence ... , «ante la retirada de carga de trabajo, la incertidumbre creada sobre el futuro de la actividad del vivero y la falta total de transparencia por parte de la dirección». La plantilla, formada por una docena de personas, atraviesa una situación de «malestar creciente después de que la empresa haya retirado parte de la producción del vivero sin ofrecer explicaciones claras ni contar con la representación legal de los trabajadores».

Denunció que la reorganización interna anunciada por la compañía (que prevé un despido colectivo para 90 de los 400 trabajadores de la planta de Navia) se está llevando a cabo «de forma unilateral, sin diálogo y utilizándose como excusa para el desmantelamiento progresivo de la actividad productiva del vivero, lo que pone en riesgo el futuro de numerosos puestos de trabajo». Ante la «falta de avances, los incumplimientos reiterados y la opacidad mantenida por la dirección», la plantilla ha decidido convocar huelga los días 6, 7 y 10 de noviembre.

