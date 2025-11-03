El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Criteria actualiza su plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación La Caixa. Casi siete meses después de la ... reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Francisco Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer su nueva hoja de ruta, en la que prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones de euros hasta 2030, así como 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.

