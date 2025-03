CTIC liderará la expansión y el desarrollo de la web en Latinoamérica

Cristina Tuero Gijón Miércoles, 20 de noviembre 2019, 03:12 | Actualizado 11:14h. Comenta Compartir

¿No es la web algo universal? Desde un punto de vista tecnológico, quizá pueda dar esa sensación. O es probable que así sea. Pero desde un punto de vista de necesidades sociales o culturales de determinadas comunidades puede haber déficits. Y precisamente con ese objetivo, el de hacer bueno el lema 'One web' o 'Web única' del W3C, el director de Desarrollo de Negocio Global del consorcio, Alan Bird, y el director general de CTIC, Pablo Priesca, rubricaron ayer un acuerdo: el que convierte al centro tecnológico gijonés en el lider de la expansión y el desarrollo de la web del futuro en Latinoamérica.

El W3C, cuya oficina en España está en el CTIC dirigida por Martín Álvarez, es el consorcio mundial que construye los estándares de la web, siendo responsable de las más de 300 tecnologías que la configuran actualmente y que permiten, explican, «que nuestro coche pueda estar conectado a la web o que podamos ver la tele o consultar la Wikipedia desde el móvil».

Este proceso de crecimiento y despliegue de las tecnologías del futuro de la web «no puede ser una cuestión única de los países desarrollados, sino que también se pretende que los países en vías de desarrollo participen en el proceso», señala Priesca. Para ello, CTIC será el encargado de seleccionar quiénes son los organismos o entidades que pueden ser socios en cada país y, por tanto, convertirse en oficinas territoriales. Todas ellas dependerán del centro tecnológico asturiano que será quien reporte al W3C. CTIC también elegirá a los 'embajadores' que constituirán «el nexo de unión y acercamiento en la sociedad que se está construyendo».

En estos momentos, solo Brasil cuenta con una oficina de W3C. Es la única en Latinoamérica, y, además, para su constitución pidió asesoramiento a los expertos asturianos. Ahora toca empezar a mirar al resto de países. Pero no se hará en tromba. «Lanzaremos en uno o dos países para ir afinando el modelo y adaptándolo a las culturas locales. Esto nos permitirá desarrollar los prototipos de funcionamiento y evaluar cómo funcionan, así como formar a la gente que va a llevar las oficinas», avanza Pablo Priesca. Los sondeos comenzarán de inmediato, en una estrategia a largo plazo, con el punto de mira en esos dos posibles candidatos. Uno de ellos ya está casi decidido: Costa Rica. No obstante, de momento, no se ha iniciado aún ninguna negociación, ya que se esperó a que el acuerdo entre ambas partes estuviera materializado.

Altas expectativas

El acuerdo firmado ayer en Gijón forma parte de un proceso de reestructuración organizativa del W3C «de cara a su expansión internacional». Un proceso, que han hecho coincidir con los 30 años del nacimiento de la web, y en el que CTIC sale reforzado. De hecho, ya habían intentado hacerse con ello hace una década. ¿Por qué ahora ha llegado la elección? «CTIC ha sido un socio de largo recorrido desde el principio y su red de contactos es importante para nuestra expansión por Latinoamérica», apunta Alan Bird. «Para nosotros supone un reconocimiento a la labor del centro y refuerza nuestro posicionamiento dentro de W3C. Afianza una relación de confianza que nos beneficia para colocar el propio centro en los países latinoamericanos, donde ya veníamos ejerciendo una labor en el desarrollo de distintos proyectos. Tenemos unas expectativas muy altas en la vía que se nos abre en Latinoamérica», confiesa el director general de CTIC.

Más de 400 organizaciones internacionales forman parte del W3C, entre ellas, además de CTIC, el Gobierno del Principado.