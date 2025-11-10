El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene este lunes una jornada de trabajo en la ciudad china de Chengdú. EFE

Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial

Pekín suspende durante un año los aranceles adicionales a EE UU y España busca atraer inversiones y reducir el déficit comercial de más de 40.000 millones

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompaña a los Reyes en su primera visita de Estado a China. En la primera jornada de trabajo en ... la ciudad de Chengdu, Cuerpo atendió a los medios minutos antes de reunirse con los representantes de la empresa de baterías china CATL y destacó la necesidad de «reequilibrar el tablero comercial» para corregir el déficit comercial con China, que supera los 40.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  9. 9 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  10. 10

    Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial

Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial