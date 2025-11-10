Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompaña a los Reyes en su primera visita de Estado a China. En la primera jornada de trabajo en ... la ciudad de Chengdu, Cuerpo atendió a los medios minutos antes de reunirse con los representantes de la empresa de baterías china CATL y destacó la necesidad de «reequilibrar el tablero comercial» para corregir el déficit comercial con China, que supera los 40.000 millones de euros.

Es decir, en el intercambio de bienes y servicios entre España y China, la brecha entre ventas y compras supera los 40.000 millones, un nivel que el ministro tratará de reducir con una visita que le llevará a reunirse con empresas e inversores asiáticos. «Esta visita tiene un gran componente muy importante económico y comercial. Queremos reforzar la cooperación en el ámbito comercial porque hay una relación muy asimétrica», reconoció Cuerpo, que aseguró que España «tiene que exportar más» y seguir abriendo el mercado, al tiempo que se atraigan inversiones a España «que puedan tirar de la cadena de producción y generar empleo».

China es principal socio comercial de España en Asia con un comercio bilateral que supero los 52.000 millones de euros en 2024. Más de 400 empresas españolas operan actualmente en la segunda mayor economía del mundo, en sectores como automoción, tecnología industrial, agroalimentación y moda. Desde el Ministerio de Economía recuerdan que en los últims años España se ha consolidado como destino atractivo para la inversión china, especialmente en áreas vinculadas a la transición energética y la movilidad sostenible.

Cuerpo, que destacó que esta visita se enmarca en un contexto de «total normalidad» para reequilibrar las relaciones comerciales pese a la tensión geopolítica reciente, aseguró que Europa «es consciente de que Estados Unidos es el principal socio de la UE, con 4.600 millones de euros en bienes y servicios que cruzan día a día el Atlántico y que hay que proteger». Pero reconoció que si la UE quiere convertirse en un actor principal en este nuevo tablero de juego, tiene que «hablar y negociar» con todos los protagonistas, y China es uno de ellos.