El comercio reclama libertad horaria y ayudas a la digitalización de las pymes

El sector del comercio ha sido básico en los peores momentos de la crisis. Los responsables se mostraron orgullosos de su «agilidad» durante la pandemia, donde han instalado mamparas protectoras y han sabido gestionar una logística inmensa en el sector de la alimentación. Pero el comercio minorista va mucho más allá, y la caída de las ventas en el resto de ámbitos del comercio se ha desplomado un 50%, según los cálculos de Anged, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución.

Su presidente Merry del Vall explicó durante su intervención en la sexta jornada de la cumbre empresarial organizada por la CEOE que la situación del comercio es «crítica». «En ninguna otra gran economía europea el comercio ha sufrido tanto como en España», señaló, recordando que el último informe de la OCDE, durante el estado de alarma y la desescalada, el comercio ha restado 9,5 puntos al PIB.

En el mejor de los escenarios, en 2020 el comercio perderá unos 30.000 millones de facturación, sobre todo, en categorías de no alimentación donde la caída de las ventas ha superado el 50%, según cálculos de la asociación que representa a empresas de la talla de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour . Del Vall reclamó que desde que se decretó el estado de alarma, el comercio ha cerrado 91 días, a los que se suman otros 41 de domingos y festivos que muchas comunidades autónomas prohíben abrir.

«El resultado es que en 2020 el comercio va a estar cerrado 132 días, un tercio del año, por lo que será imposible superar esta situación sin el acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno». Así, señaló que el Gobierno debe asumir «su único rol: facilitar y promover acuerdos sociales amplios y generosos».

Pero por parte del pequeño comercio la liberalización de horarios no es tan positiva. El presidente de la CEC (Confederación Española del Comercio), Pedro Campo, señaló que el tamaño de las empresas es inferior a la media de la UE, con un promedio de solo cuatro personas por empresa. «Pedimos ayudas fiscales para el sector y las mismas normas con independencia de que la empresa sea online u offinline», remarcó.

Menos impuestos y más ayudas

Marc Puig, presidente del Instituto de Empresa Familiar, reconoció que hay muchas compañías que no podrán salir adelante, por lo es importante «saber canalizar los recursos para que sobrevivan el máximo de empresas». En su opinión, si el Gobierno no lo hace bien, muchas empresas que no tienen por qué desaparecer, lo harán, y la recuperación será «mucho más lenta».

Una de las medidas de apoyo que piden al ejecutivo es la flexibilización de las condiciones de financiación y la no subida de impuestos. «Muchas empresas están sometidas a una gran competencia internacional y lo que menos necesitan son más cargas fiscales», señaló Puig, que explicó que reducir la economía sumergida es una de las maneras de evitar las subidas de impuestos, por ejemplo a través del fomento del uso digital del dinero.

«España no sabe vender»

Antonio Garrigues Walker, presidente de Asedas (Asociación de Empresas de Supermercados) fue rotundo: «España tiene poca habilidad para el comercio, no sabe vender. Vendemos poco y mal». Instó a las empresas y al Gobierno a impulsar el comercio internacional y hacer «mucho más» en todos los sectores porque nuestra cuota de mercado exterior es «muy baja» en comparación con otros países europeos, como Italia, a quienes definió como «los maestros» en el arte de vender.

El también presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, señaló que el comercio español tiene una imagen internacional «que no es lo seria y fuerte que debería ser», por lo que pidió a las instituciones que apoyen a un sector que cumple «un papel esencial en la sociedad».

Comercio online

Lo que ha dejado patente la pandemia es que las ventas por internet han llegado para quedarse. Un estudio de Deolitte revela que el comercio online ha crecido más de un 74% respecto al año pasado. Por ello, Fuencisla Clemares, directora general de Google España, aseguró que las empresas de distribución han sufrido esta crisis de forma muy diferente. Mientras las que tenían capacidades digitales han podido mitigar el impacto en su cuenta de resultados por tener las tiendas cerradas, aumentando el canal online un 50%, las que no lo tenían han sufrido graves pérdidas».

Puso de manifiesto el caso de Inditex, que ha anunciado que invertirá 1.000 millones de euros en su canal online y otros 1.700 millones para desarrollar su nuevo concepto de tienda integrada. «La realidad es que la digitalización necesita inversiones importantes y somos conscientes de que las pymes están en un momento de estrés financiero que no les permitirán hacerlas», por lo que Clemares instó al Gobierno a establecer programas de apoyo para dar recursos a estas pequeñas empresas y acelerar su digitalización.

Este lunes se está celebrando la sexta sesión de la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE para la reconstrucción económica, en la que participan representantes del comercio, el asesoramiento y la sanidad. Las jornadas, que tendrán lugar hasta el 25 de junio, se plantean el objetivo de proponer medidas para reactivar la economía y asentar las bases de futuro, que elevará a la Asamblea General de la patronal y compartirá con el Gobierno.