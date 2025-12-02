El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un VCR 8x8 Dragón de los que construye Tess Defence. E. C.
Fabricados en Asturias

Defensa encarga a Indra modificaciones técnicas para los 8x8 y amplía el límite de entrega a 2028

El ministerio ya ha impuesto sanciones económicas por valor de 9,19 millones de euros por las demoras y el incumplimiento de hitos técnicos

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:13

Comenta

El Ministerio de Defensa ha encomendado a Indra, que controla el consorcio Tess Defence encargado de la fabricación de los blindados 8x8 'Dragón' en Asturias ... , una serie de modificaciones técnicas de los vehículos y ha establecido 2028 como fecha límite para las entregas de las unidades, tras los sucesivos retrasos en el programa.

