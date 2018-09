La defensa de UGT califica de «tendencioso» el informe de Intervención sobre los cursos Agentes de la UCO registran la sede de UGT en Oviedo. / D. ARIENZA El abogado del sindicato señala que el propio documento reconoce que la ley que obliga a justificar los costes entró en vigor años después PALOMA LAMADRID GIJÓN. Sábado, 29 septiembre 2018, 04:21

«Las conclusiones del informe son de tipo especulativo y están basadas en datos erróneos desde el punto de vista legal». El abogado de UGT, Francisco Alonso, rechazó ayer las conclusiones recogidas en el documento de Intervención General de la Administración del Estado, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el sindicato en relación a las subvenciones recibidas para cursos de formación. El informe pericial, registrado en el juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, sostiene la misma tesis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es decir, que UGT utilizó sus fundaciones y empresas para hinchar los costes de los cursos que organizaba con las subvenciones percibidas y financiarse de forma ilegal.

El letrado argumentó que el propio documento reconoce que la ley que obliga a justificar los costes de los cursos entró en vigor años después de los hechos investigados, ocurridos entre 2010 y 2014. «Ni la normativa nacional ni la autonómica del Principado de Asturias relacionada con los planes analizados en el presente informe han establecido la obligación expresa de presentación de los costes efectivamente soportados por la empresa vinculada para la prestación del servicio o el suministro del bien al beneficiario de la subvención», recoge el documento de Intervención.

«Una especulación»

De hecho, a pie de página especifica que el artículo de la Ley General de Subvenciones que incluye esa exigencia entró en vigor el 29 de junio de 2017. Sin embargo, el órgano de control señala a continuación que esta misma normativa, de 2003, «trata de evitar que mediante el uso de precio diferentes a los normales del mercado se transfieran rentas de una entidad a otra que, por regla general, tienen como resultado práctico incrementar indebidamente el coste justificado de la subvención».

Un razonamiento que no admitió el abogado de UGT, quien incidió en que esa obligación de acreditar los gastos de las actividad subvencionadas no estaba en vigor entre 2010 y 2014. «Es un informe absolutamente tendencioso, una especulación de Intervención del Estado» y, además, se circunscribe al ámbito administrativo, con lo que no se podría hablar de delito, subrayó Francisco Alonso. Otro argumento aportado por el letrado para repudiar el documento pericial es que «se basa en las declaraciones prestadas a la UCO», que la defensa considera nulas porque no fueron realizadas en sede judicial y con todas las garantías exigibles.

El informe -solicitado hace casi un año por la magistrada Carmen Blanco a propuesta del fiscal Gabriel Bernal del Castillo- concluye que UGT y su fundación IFES justificaron entre 2010 y 2014 con cargo a estas ayudas un montante de 1,4 millones que «no cumple las condiciones para ser financiable con la subvención», bien porque los gastos imputados «superan el valor de mercado» o bien por «no acreditarse la realidad del coste que se justifica». En concreto, 704.782 euros los atribuye a irregularidades cometidas por UGT-Asturias y los otros 752.883 euros, a su fundación IFES.

La primera cantidad, según Intervención, que fue «indebidamente obtenida» por UGT en el periodo analizado, implica «un lucro directo para la organización» porque, coincide con los agentes, se habrían incluido «gastos de estructura de la propia organización sindical, que no guardarían relación con la tramitación, gestión y evaluación de las actividades formativas subvencionables».

La Agencia Tributaria

Con respecto a las subvenciones recibidas por la fundación IFES, entiende, entre otras cuestiones, que «las condiciones en las que se contrata el alquiler de equipos didácticos no son las necesarias para mantener la homologación como centro de formación ni las habituales en el mercado, lo que implica que se ha justificado un coste superior al valor del mercado». La fase de instrucción del 'caso UGT' continúa abierta, puesto que aún está pendiente la recepción de un informe encargado a la Agencia Tributaria.