«Una descarbonización como la que se plantea es pegarse un tiro en el pie» «¿Por qué la propuesta de Alemania es prolongar las térmicas hasta 2038 y la nuestra cerrarlas entre 2020 y 2030?» D. F. Oviedo Domingo, 7 abril 2019, 04:53

–¿Es la descarbonización la principal amenaza para la industria de Asturias?

–La transición ecológica es un hecho irremediable y la UE decidió liderar la descarbonización de la economía. Otra cosa es cómo se llevará a cabo. La propia UE debe tomar medidas protectoras de su industria. Si no lo hace, nosotros mismos estaremos desplazando nuestra producción de Europa hacia zonas donde hay una normativa menos restrictiva en materia de emisiones y donde contaminan más para producir lo mismo.

–En España se apuesta por acelerar los plazos.

–España debe tener en cuenta las circunstancias de cada una de las regiones. No puede haber ni ganadores ni perdedores y de momento no he visto una propuesta de transición justa. ¿Por qué la propuesta de Alemania es prolongar las térmicas hasta 2038 y la nuestra es cerrarlas entre 2020 y 2030? Hacer una transición como se plantea es pegarse un tiro en el pie.

–¿Ya han presentado alegaciones al estatuto de las electrointesivas?

–Las presentamos por dos vías: a través de la CEOE y comoFade. Centramos las alegaciones en las compensaciones por el CO2, que tienen un amplísimo margen de mejora respecto a lo que permite la UE. El estatuto hablaba de unos 70 millones, con posibilidad de aumentar la cifra hasta los cien, en función de disposición presupuestaria.Al final se elevó a los 90. La UE habla de una cantidad superior a los 200 millones. Nosotros queremos llevar al límite las posibilidades de compensaciones.

–¿Es optimista respecto a una alternativa al cierre de Alcoa?

–Si hablamos de mantener la actividad de ahora, lo veo complicado porque no se dan las circunstancias, por los costes energéticos. Ahora bien, que las instalaciones se puedan vender para una actividad asociada a la producción de aluminio, con una primera transformación... No lo sé, pero en ese caso el mantenimiento de la plantilla se me antoja complicado, siendo realistas.