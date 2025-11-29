El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

Agricultura contacta con los 104 países compradores para minimizar los daños en las ventas de las que España es tercera potencia mundial

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  5. 5 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  6. 6 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  7. 7 Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9 Gijón ilumina su Navidad más brillante
  10. 10 «Riadas de gente» para encender la Navidad en Oviedo: «Es impresionante», asegura el alcalde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo