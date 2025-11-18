El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El irlandés Paschal Donohoe presidiendo una de las reuniones del Eurogrupo. REUTERS

Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

La retirada del irlandés abre la puerta a que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pueda presentar su candidatura a liderar este foro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

El presidente del Eurogrupo -el foro de discusión de los ministros de Economía de los países del euro-, el irlandés Paschal Donohoe, ha presentado este ... martes su dimisión para asumir un cargo en el Banco mundial. El anuncio del político, que también ha renunciado a su cargo como ministro de Finanzas de Irlanda, ha llegado por sorpresa, después de haber sido reelegido en julio para un nuevo mandato al frente del Eurogrupo de dos años y medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  5. 5 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  10. 10

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial