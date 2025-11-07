«La diversidad de género hace mejores a las empresas, pero también a Asturias»

La vicepresidenta de la Federación Asturiana de empresarios (Fade) y presidenta de DuPont España y Portugal, Ángela Santianes, defendió este viernes, en el marco ... del programa Ella Lidera –organizado por la patronal y del que es mentora– que «en la diversidad está el éxito y eso hace mejores a las empresas, pero también a Asturias». Santianes subrayó, además, que a las mujeres solo les hace falta «creérselo»: «Quitarnos muchas barreras mentales que nos ponemos y que nos cortamos nosotras mismas es lo que falta para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad».

Se trata de un proyecto, en el que han participado diez mentoras y diez mentorizadas, con el objetivo de impulsar el talento femenino y contribuir a su desarrollo profesional a puestos de mayor responsabilidad. La directora general de Igualdad de Asturias, Vanesa Fernández, señaló durante su intervención que este programa volverá a reflejarse en los presupuestos autonómicos del próximo año, porque iniciativas como estas «son fundamentales», puesto que «las mujeres tienen mucho talento y hay que fomentar ese liderazgo».

El objetivo principal del proyecto, señalaron desde Fade, es dar una red de apoyo a las profesionales que participaron para que puedan desarrollarse profesionalmente y que esa misma red se vaya extendiendo conforme las mentorizadas se conviertan, a su vez, en mentoras. La última de las conferencias corrió a cargo de la directora de Gestión del Desempeño y del Compromiso Organizacional de Coca-Cola Europacific Partners, Magda Malé, que compartió su experiencia a lo largo de su dilatada trayectoria profesional con las asistentes.

Ángela Santianes también habló sobre su futuro profesional y el futuro de DuPont en Asturias, después de que la compañía vendiese su negocio de Nomex. En ese sentido, manifestó que «cada vez que viene una empresa nueva a Asturias es una oportunidad» e hizo hincapié en que «las plantas que tenemos aquí son intensivas en capital» y «no tienen que dar cuenta a nadie. Ellos ven que hay un rendimiento e invierten». Por ese motivo, Santianes considera que «es mucho más fácil que se invierta en el emplazamiento de Asturias de lo que estaba haciendo dentro de DuPont, no porque esta no tenga la capacidad, sino por todas las restricciones que marca el mercado».