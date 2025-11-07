El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mentoras, mentorizadas y participantes del programa Ella Lidera. J. C. Román

«La diversidad de género hace mejores a las empresas, pero también a Asturias»

Fade clausura el programa Ella Lidera, enfocado en impulsar el talento femenino y su desarrollo profesional para acceder a puestos de mayor responsabilidad

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

La vicepresidenta de la Federación Asturiana de empresarios (Fade) y presidenta de DuPont España y Portugal, Ángela Santianes, defendió este viernes, en el marco ... del programa Ella Lidera –organizado por la patronal y del que es mentora– que «en la diversidad está el éxito y eso hace mejores a las empresas, pero también a Asturias». Santianes subrayó, además, que a las mujeres solo les hace falta «creérselo»: «Quitarnos muchas barreras mentales que nos ponemos y que nos cortamos nosotras mismas es lo que falta para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad».



