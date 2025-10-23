Duro Felguera necesita el apoyo de los acreedores que controlan tres cuartos de su deuda para salvarse

Duro Felguera está en un momento crucial en su historia más que centenaria. Necesita el amplio respaldo de sus acreedores para evitar el concurso, ... que la abocaría a la liquidación. Para ser exactos, precisa del apoyo de, al menos, el 66,67% del importe pasivo de las clases ordinarias y subordinadas y el 75% de las privilegiadas, categorías en las que se dividen dentro del plan de reestructuración aprobado el lunes por el consejo de administración de la compañía asturiana. Es decir, que debería contar, como mínimo, con la aprobación por parte de las entidades financieras y proveedores a quienes corresponden dos tercios de la deuda acumulada por Duro, en el caso de los primeros, y más todavía –tres cuartos– en el de los segundos, que son quienes tienen prioridad en el orden de pago.

El plazo para tomar una decisión termina mañana y será de tal calibre que decidirá el futuro de la ingeniería, que plantea una quita del 100%de la deuda contraída con los bancos, los proveedores considerados no esenciales para el mantenimiento de la actividad y con el Principado, que le concedió un préstamo de seis millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como la relativa a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales. Si consigue el visto bueno de los acreedores, deberá enviar la solicitud de homologación del plan de reestructuración al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón antes del 31 de octubre, al no haberle concedido el juez una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores.

De forma paralela, Duro avanza con su hoja de ruta para redimensionar la compañía, con la previsión de quedarse con la mitad de la plantilla, es decir, con alrededor de 500 trabajadores. En este ajuste se enmarca la firma ayer de la venta de diez contratos de la filial Operaciones y Montajes a la empresa Serveo, que incluye la subrogación de casi 200 trabajadores. Esta transacción, además de permitir mantener dichos puestos, supondrá una entrada de caja de 1,5 millones de euros para Duro.

Reorganización operativa

La compañía conservará esta filial, que pertenece al área de Servicios, pero con un tamaño más reducido y centrada en captar proyectos en la península ibérica. No obstante, seráMompresa, la unidad especializada en el montaje y revisión de turbogeneradores y equipos auxiliares en centrales de generación eléctrica, la que recibirá un mayor impulso. La otra rama del negocio de la ingeniería asturiana es la de EPC (proyectos llave en mano) y, dentro de ella, Duro plantea potenciar las actividades de minería ('mining and handling') y plantas industriales.

Ambas filiales, al igual que la resultante de la fusión de Energy Storage y Calderería Pesada, se traspasarán a una nueva sociedad intermedia (MidCo). Asimismo, parte de los servicios centrales serán también trasladados a MidCo, mientras que Duro Felguera S. A. se mantendrá como sociedad matriz y cotizada del grupo. Además, liquidará Green Tech, Oil&Gas y Biomasa y venderá Felguera Tecnologías de la Información (FTI) e Intelligent Systems. Adicionalmente, ha recibido de una oferta de compra de 13,6 millones por parte de la empresa Mecalux para adquirir la sede social de la compañía, situada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.