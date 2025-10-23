El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede central de Duro Felguera, en el Parque Científico de Gijón, para la que tiene una oferta de compra. José Simal

Duro Felguera necesita el apoyo de los acreedores que controlan tres cuartos de su deuda para salvarse

La ingeniería cierra la venta de diez contratos de Operaciones y Montajes a Serveo, que incluye la subrogación de casi 200 trabajadores

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:21

Duro Felguera está en un momento crucial en su historia más que centenaria. Necesita el amplio respaldo de sus acreedores para evitar el concurso, ... que la abocaría a la liquidación. Para ser exactos, precisa del apoyo de, al menos, el 66,67% del importe pasivo de las clases ordinarias y subordinadas y el 75% de las privilegiadas, categorías en las que se dividen dentro del plan de reestructuración aprobado el lunes por el consejo de administración de la compañía asturiana. Es decir, que debería contar, como mínimo, con la aprobación por parte de las entidades financieras y proveedores a quienes corresponden dos tercios de la deuda acumulada por Duro, en el caso de los primeros, y más todavía –tres cuartos– en el de los segundos, que son quienes tienen prioridad en el orden de pago.

