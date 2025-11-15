El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros del consejo de administración de Duro Felguera, con el vicepresidente, Jaime Isita, en el centro, en la junta de accionistas del viernes. José Simal

Duro Felguera aspira a conseguir ingresos de hasta 370 millones de euros a partir de 2027

El plan de viabilidad que acaban de aprobar los accionistas pone el foco en proyectos de menor envergadura y mayor valor añadido

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:56

Tras recibir el visto bueno de la mayoría de los acreedores, el plan de reestructuración de Duro Felguera logró el viernes el apoyo ... de los accionistas, por lo que ahora queda pendiente su homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Si consigue la aprobación del juez, podrá desarrollar una hoja de ruta ideada para intentar salir a flote. Pasa por una profunda reorganización de la actividad y la estructura del grupo, con cierre de unidades de negocio deficitarias para poner el foco en «las áreas en las que Duro es eficiente, particularmente en EPC (proyectos llave en mano) y Mompresa», tal como explicó el vicepresidente de la firma, Jaime Isita, en la reciente junta extraordinaria de accionistas. Así, la aspiración es lograr unos ingresos de unos 370 millones de euros a partir de 2027 con proyectos de «menor envergadura y complejidad y mayor valor añadido».

