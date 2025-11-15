Duro Felguera aspira a conseguir ingresos de hasta 370 millones de euros a partir de 2027

Tras recibir el visto bueno de la mayoría de los acreedores, el plan de reestructuración de Duro Felguera logró el viernes el apoyo ... de los accionistas, por lo que ahora queda pendiente su homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Si consigue la aprobación del juez, podrá desarrollar una hoja de ruta ideada para intentar salir a flote. Pasa por una profunda reorganización de la actividad y la estructura del grupo, con cierre de unidades de negocio deficitarias para poner el foco en «las áreas en las que Duro es eficiente, particularmente en EPC (proyectos llave en mano) y Mompresa», tal como explicó el vicepresidente de la firma, Jaime Isita, en la reciente junta extraordinaria de accionistas. Así, la aspiración es lograr unos ingresos de unos 370 millones de euros a partir de 2027 con proyectos de «menor envergadura y complejidad y mayor valor añadido».

Según recoge el plan de viabilidad, el área de EPC prevé llegar a unos ingresos anuales recurrentes de entre 250 y 300 millones desde dicho año, con el cálculo de que «el grupo podría gestionar hasta entre 15 y 20 proyectos de manera simultánea» entre las distintas líneas de negocio que conforman esta rama: Minería, Energía, Industria y Energy Storage (que aglutinará las capacidades de Calderería Pesada). Durante el periodo 2026-2028, la compañía espera construir la nueva cartera de EPC, «con proyectos de menor envergadura, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los contratos en curso con los recursos previstos». A partir de 2031-2032, se proyecta un incremento adicional de la actividad para alcanzar el objetivo de ingresos marcado.

En concreto, en Energía se priorizarán, hasta 2030, proyectos de menor tamaño (50-60 millones) para así limitar la exposición en el medio plazo y estabilizar la línea, con una capacidad de gestión simultánea de entre tres y cinco proyectos. A partir de 2031, Duro prevé la firma de iniciativas de mayor tamaño (80-110 millones). En el caso del área de Minería ('mining and handling'), adquiere gran protagonismo en la estrategia de la compañía «debido a su ventaja competitiva en el mercado». Se establece un objetivo de ingresos de entre 100 y 120 millones, con una alternancia de ejercicios de mayor contratación (2026, 2028, 2030 y 2032) y otros de menor volumen (2027, 2029 y 2031).

Transferencia de conocimiento

En cuanto a Energy Storage y Calderería Pesada, hasta 2030 se busca fortalecer esta línea de negocio mediante la transferencia de conocimiento y 'know-how' desde Minería, con la ejecución de proyectos en el entorno de los 20 millones, que ganarían tamaño una vez consolidada la actividad. En Industria, Duro prevé ejecutar aproximadamente el 40% de la construcción de una planta de fertilizantes en México, obra que cuenta con una inversión de mil millones y que se iniciará en 2026.

Respecto a nuevos negocios, la firma asturiana pretende aprovechar oportunidades en proyectos de hidrógeno a partir de 2026 («en 2025 solo se considera una oportunidad menor de ingeniería»), capitalizando la tendencia actual del mercado. Si en 2028 no se consiguiera contratación, a partir de 2029 «el objetivo será adjudicarse un proyecto anual en el rango de entre 40 y 50 millones cada año».

La otra gran rama del negocio de Duro Felguera es la de Servicios, donde se espera alcanzar unos ingresos anuales superiores a los 70 millones partir de 2027, cuando se considera que estaría a pleno rendimiento, con la gestión de entre 20 y 30 proyectos simultáneos. Dentro de ella se encuentra Operaciones y Montajes, que tendría una fase de crecimiento hasta 2028, con el objetivo de llegar a un volumen de ejecución de 75 millones, «lo que sería factible con una gestión simultánea de un rango de 10-15 proyectos». La estrategia se basa en una selección más restringida de contratos en España y Portugal.

También pertenece a Servicios la filial Mompresa, que recibirá una «transferencia periódica de capital humano desde Operaciones y Montajes y formación continua para incrementar la capacidad de ejecución (altamente dependiente de personal especializado)». La aspiración es alcanzar un umbral de ingresos de 30 millones a partir de 2029, con un rango de entre 10 y 15 proyectos de manera simultánea, «seleccionados tanto por los márgenes mínimos aceptables para cada uno, como por la capacidad del mercado y la disponibilidad de capital humano».