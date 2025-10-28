El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede central de Duro Felguera, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. E. C.

Duro Felguera logra el apoyo «muy amplio» de los acreedores a su plan de reestructuración

«Afrontamos esta etapa con perspectivas positivas y preparados para una ejecución ordenada» de esta hoja de ruta, aseguran

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025

Duro Felguera ha obtenido el respaldo «muy amplio» de sus acreedores al plan de reestructuración con el que busca esquivar el concurso y ... lograr la viabilidad. La compañía asturiana plantea una quita del 100% de la deuda contraída con los bancos, los proveedores considerados no esenciales para el mantenimiento de la actividad y con el Principado, que le concedió un préstamo de seis millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como la relativa a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales.

