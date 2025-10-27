El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torres de control de tensión ANTONIO LÓPEZ

Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón

Aelec pide a Red Eléctrica acceso a datos clave del sistema para que puedan contribuir mejor al control de la tensión

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:48

El control de tensión del sistema eléctrico se ha convertido en el campo de batalla entre las grandes energéticas y el operador seis meses del apagón ... . Para las eléctricas, el sistema está «obsoleto» y los problemas de tensión han pasado de ser un problema puntual a convertirse en un fenómeno estructural en los últimos meses. Desde su punto de vista el diagnóstico es claro: la masiva incorporación de energías renovables sin que haya ido acompañada de inversiones suficientes y cambios regulatorios adecuados para su integración.

