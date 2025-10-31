El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

El futuro de la central nuclear de Almaraz está en manos del informe que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre seguridad radiológica ... después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la planta extremeña, presentasen este jueves una petición formal «sin condiciones» para extender la vida útil de sus dos reactores hasta 2030. Así lo ha afirmado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras confirmar que las titulares no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora.

