Como dice el refranero: contigo pan y cebolla… pero... ¿que sucede con el pan cuándo el dicho ya no se cumple?

No es algo raro en nuestros días que, por múltiples causas, se espere hasta el momento en que los hijos han terminado sus estudios para tomar la decisión de proceder a iniciar los trámites de separación o divorcio del matrimonio. Teniendo en cuenta que la media de edad para tener los hijos en España ha aumentado considerablemente, nos encontramos con que, en muchos de los casos, la edad de los cónyuges supera con creces los cincuenta años. Si añadimos el componente, todavía habitual, consistente en que uno de los cónyuges, normalmente la esposa, se dedicó durante el matrimonio al cuidado de los hijos y del hogar, nos encontramos con que, al tiempo de la ruptura del matrimonio, éste cónyuge tendrá una ausencia de cotizaciones sociales a efectos de la pensión de jubilación y pocas expectativas de acceso al mercado laboral, por lo que la ruptura le va a causar un desequilibrio económico que hay que compensar.

Debe tenerse en consideración que la pensión compensatoria es una prestación económica que tiene derecho a percibir el cónyuge a quien la separación o divorcio le cause un desequilibrio económico, en relación a la situación económica que tenía durante el matrimonio y que, cumplido ese primer requisito de desequilibrio económico, actualmente, el artículo 97 del Código Civil reconoce que esa pensión se podrá fijar con carácter temporal o vitalicio.

Son múltiples las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad, tras realizar un juicio prospectivo de los factores de cada caso en concreto, de forma que el tribunal esté convencido de que, dentro del plazo fijado, se va a poder restaurar el equilibrio por los propios medios del cónyuge beneficiario.

Ahora bien, cuanto no existe tal convicción, lo oportuno es el establecimiento de la pensión con carácter vitalicio, y así lo ha recordado la Sentencia de la Sección Primera del Tribunal Supremo de 11 de Diciembre de 2018 que con remisión a otras sentencias de la misma Sala ha reiterado que, cuando por la situación personal concreta, ( en este caso de la esposa de cincuenta y dos años de edad, con una importante minusvalía y que no desarrolló un trabajo fuera del domicilio vigente el matrimonio) , no existe certidumbre ni perspectivas de que se pueda reestablecer el equilibrio económico por sus propios medios, procede el establecimiento de una pensión compensatoria con carácter vitalicio, sin perjuicio de que, si en un futuro se alteran sustancialmente las circunstancias, se pueda suprimir esa pensión vitalicia por el proceso de modificación de medidas.

En definitiva, el establecimiento de la pensión compensatoria y su carácter temporal o indefinido vendrá determinado de las circunstancias propias de cada caso en concreto y de las posibilidades futuras del beneficiario de la pensión para poder desenvolverse de forma autónoma económicamente, por lo que, tras unos años en los que indefectiblemente los tribunales se venían decantando por la temporalidad generalizada de las pensiones compensatorias, parece que por fin volvemos al criterio, a nuestro juicio muy concreto, marcado por el Código Civil y más acorde con las circunstancias de muchas de las separaciones y divorcios que se enjuician hoy en dia.