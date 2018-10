«Empresarios y políticos tenemos que consensuar una receta para revertir la situación de Asturias» Belarmino Feito se ajusta el reloj antes de la entrevista en su despacho en la Fade. / MARIO ROJAS Belarmino Feito - Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios «Los gobiernos de España se han volcado hacia el Mediterráneo en detrimento de Asturias y el Noroeste» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Domingo, 14 octubre 2018, 22:44

Es puntual a la cita con EL COMERCIO: 12.30 horas. «Vaya desgracia lo de Mallorca», dice, al tiempo que pide a su secretaria un café. Mientras se lo prepara, habla de su infancia en Somiedo, donde nació hace 53 años; de sus años en el colegio de Belmonte, donde estudió y del que guarda un grato recuerdo de un profesor de quinto curso, Luis Pedro Alonso; de algún amigo de Somiedo que estaba interno en el San Luis de Pravia... Eran mediados de los setenta. Cuarenta años después, aquel crío de Somiedo preside la Federación Asturiana de Empresarios. Belarmino Feito, propietario de Asturfeito, da el primero de muchos sorbos al café recién hecho y que apura hasta el final de esta entrevista.

-Los empresarios de Asturias, Galicia, León, Zamora y Salamanca firmaron en Oviedo la Alianza del Noroeste para reclamar la mejora de la infraestructuras en la zona de España que más aislamiento sufre.

-Es triste que la lectura más positiva que podamos hacer es que a peor no podemos ir. La situación actual tiene que ser motivo de reflexión y debe servir para hacer una planificación a medio y largo plazo.

-Y a la vez que se constituía esta alianza, la aerolínea portuguesa TAP anunciaba que abandonaba Asturias...

-Además de pagar precios de oro por volar hacia Madrid y Barcelona, ahora estamos abocados a pasar al menos el invierno sin conexiones internacionales. No podemos perder un minuto más y todos, el Principado y empresarios, tenemos que reflexionar y hacer una planificación de lo que necesitamos y cómo podemos tener lo que necesitamos.

-¿Las licitaciones de vuelos a Madrid y a destinos internacionales paliarán esta situación?

-Hay planteados unos pliegos para las conexiones a Madrid, Barcelona y París, Londres y Fráncfort. En la conexión a Madrid se busca mejorar frecuencias y precios, porque no podemos permitir que un asturiano tenga que llegar a pagar hasta mil euros por un billete a la capital de España. Respecto a los planteamientos hechos en cuanto a las conexiones internacionales, entiendo que también son los adecuados.

-Por tierra la situación es similar. El AVE que no llega, el peaje del Huerna...

-Es el eterno problema. En abril hizo 26 años que se inauguró el AVE a Sevilla y en Asturias aún no tenemos una fecha cierta para que llegue la alta velocidad. Es absolutamente injusto y forma parte de ese olvido y dejadez al que nos han sometido los distintos gobiernos. La postura de Fade es clara: queremos la alta velocidad en Campomanes cuanto antes para pasajeros y mercancías con una solución técnica de futuro.

-¿Se cree la fecha de 2020 que maneja el Gobierno para la conclusión de las obras de la variante de Pajares?

-Aquí la última información que tenemos es la dada por el anterior ministro, Íñigo de la Serna, que habló de concluir las obras en esa fecha. Del actual -José Luis Ábalos- no sabemos nada porque de momento no parece estar por la labor de visitar Asturias ni de darnos y aclararnos si se cumplirán las fechas comprometidas. Hubiera sido deseable que el actual ministro, de camino de Cantabria a Galicia, comunidades que sí visitó, hubiera parado en Asturias y nos hubiese sacado de esa incertidumbre, pero...

-¿Recuperará Asturias la autopista del mar?

-Era la salida marítima de Asturias hacia Europa. Funcionaba bien y daba un muy buen servicio a las empresas asturianas, pero lleva cuatro años sin operar.

-Parece que puede estar próxima su reapertura.

-Sí, parece que hay una vía, la de Balearia, de utilizar uno de los barcos que reconvertirá a gas para la línea Gijón-Nantes. Parece ser que esta posibilidad lleva aparejada alguna ayuda por parte de las administraciones local y autonómica. Por lo tanto, si finalmente hay acuerdo, exigimos que Balearia cumpla su parte de poner su barco a disposición de esta línea y que la Administración cumpla su compromiso para ponerla en marcha cuanto antes.

-Sin aviones, o mejor dicho, con pocos aviones y muy caros, sin barcos y sin trenes de alta velocidad, pero con un peaje en el Huerna.

-Mi sensación es que el peaje no se suprimirá. Es mi opinión y sensación, no mi deseo. Asturias es la única región que tiene que pagar por salir de su casa y seguiremos haciéndolo unos cuantos años más. Es una muesca más, igual que hace 26 años que hay AVE en Sevilla y no hay fecha en Asturias; igual que todas las capitales del Mediterráneo y Sur de España están conectadas por AVE y ninguna del Noroeste, salvo Zamora y León desde hace solo tres años.

-¿Insinúa que los distintos gobiernos de España han favorecido a las comunidades del Mediterráneo en detrimento del Noroeste?

-El Noroeste ha sido un territorio que siempre ha ido muy por detrás del resto de España en materia de infraestructuras. ¿Dónde se ha construido la primera línea de AVE? En Sevilla; ¿la segunda? Barcelona. Luego se hizo a Valencia. ¿Cuándo se acabó la autovía del Cantábrico? Unquera-La Franca en 2015 y luego el tramo de Mondoñedo. ¿Y las radiales, hacia donde se completaron? Evidentemente, Madrid es el eje que goza de esa ventaja, pero la política de los últimos cuarenta años ha sido volcada hacia Andalucía, Cataluña y Levante.

-Que son las comunidades con mayor peso electoral.

-Se gobierna en base al rédito que se obtiene de su gestión y el rédito se mide en votos. Somos una comunidad pequeña, con muy poco peso y ante una decisión que perjudica a Asturias, ¿qué es lo peor que a un Gobierno le puede pasar? ¿Perder un diputado? Probablemente en Madrid hacen sus números y un cálculo de los réditos de las decisiones que toman. No estoy descubriendo nada diciendo esto.

Peso específico

-¿Teme que la presión de la Alianza del Mediterráneo impida un cambio de esas políticas?

-Debe quedar claro una cosa: la Alianza del Noroeste no va contra nadie. No haremos nada contra nada ni nadie. El eje mediterráneo forma parte de España y si tiene buenas infraestructuras que generen actividad económica, lo celebramos. Lo que no queremos es ser menos que nadie. Si el eje del Mediterráneo recibe equis, el del Atlántico tiene que recibir equis. Mismo apoyo a uno que a otro porque no hay dos Españas, hay una. La alianza que acabamos de constituir los empresarios del Noroeste nos da otro peso específico.

-¿Hay tiempo para revertir la situación de desventaja en la que se encuentra Asturias?

-Cada vez se hace más una gestión de gobierno cortoplacista y en Asturias ahora tenemos una situación que requiere de políticas a largo plazo. Por eso soy relativamente pesimista de que podamos revertir esta situación, porque la inercia nos lleva de mal en peor y sospecho que ningún partido o bloque que vaya a gobernar vaya a invertir en el largo plazo en Asturias.

-Con la radiografía que hace, ¿es atractivo invertir en Asturias?

-El tema es que tenemos muchos problemas que se encadenan unos con otros. Como consecuencia del aislamiento histórico se crean unas condiciones poco atractivas para la inversión; una mayor presión fiscal tampoco la incentiva y somos un territorio sometido a distintas reconversiones... Todo esto da como consecuencia una muy baja actividad empresarial y económica. En esas condiciones nos convertimos en territorios poco atractivos para la inmigración, los jóvenes tienen que emigrar, lo que nos lleva a pérdida de población, mayor envejecimiento y un mayor coste social a todos los niveles... Insisto, solo revertiremos esta situación con políticas y medidas enfocadas a largo plazo.

-¿Qué propuestas hace Fade?

-Estamos preparando un plan de choque con medidas que hay que poner ya encima de la mesa.

-¿Por ejemplo?

-Hay que esperar un par de semanas, que será cuando esté listo el documento. Estamos acabando de darle forma.

-¿Las trasladarán a todos los grupos?

-Por supuesto. Todos debemos participar en buscar soluciones para Asturias.

-¿Echa de menos la unidad política que sí hay entre los empresarios?

-Hay una visión común de esta problemática, eso es cierto. Lo que no hay es una receta común, una propuesta unificada. En la situación en la que estamos todos deberíamos ser realistas y consensuar esas propuestas para revertir esa situación. Todos vemos que hay muchas cosas que cambiar, pero en las recetas deberíamos estar todos de acuerdo. Un ejemplo ocurre con la problemática por el cierre de las térmicas. No han sido capaces los partidos de hacer una propuesta común en nuestro Parlamento. ¡Ni siquiera un comunicado conjunto! Si la razón es que en mayo hay elecciones, ¿qué culpa tenemos los asturianos de eso?

-¿Dará marcha atrás el Gobierno en su política de descarbonización?

-Lo peor es que no sabemos hacia donde vamos. Lo sabremos el día que el Gobierno ponga encima de la mesa unas medidas y un calendario. Con lo que nos hemos quedado todos fue con los planteamientos de la ministra de Transición Ecológica -Teresa Ribera-, que sí ha sido clara. Porque, ¡ojo!, lo de la descarbonización exprés no lo hemos inventado nosotros, en Asturias; y que en esta transición habría ganadores y perdedores no lo hemos dicho en Asturias. Dicho esto, se ha hablado de una transición justa. Vale, muy bien, eso es lo que queremos todos, pero ¿en qué va a consistir? Necesitamos urgentemente que nos digan esta es la hoja de ruta y este es el calendario. Mientras, el tiempo corre en contra nuestra.

-Dijo este verano Teresa Ribera que es «prácticamente imposible» que pueda haber centrales térmicas de carbón rentables más allá de 2030. ¿Declaración de intenciones o mera conjetura?

-Con esas afirmaciones tan rotundas el daño ya está hecho, dificultan enormemente la continuidad. Porque cuando se anuncia el final de las térmicas, evidentemente los propietarios de las centrales dejarán de invertir. Y como no tengamos rápido las medidas y calendarios para que cada uno tome las decisiones que tenga que adoptar, habrá graves problemas.

-¿Esos 'problemas' es sinónimo de deslocalización?

-Hablo de problemas más allá de la propia actividad directa de las térmicas, hablo de problemas en el ámbito de logística... Y luego el peor de todos, que es el encarecimiento de la factura eléctrica. Y ahí ya digo que solamente las electrointensivas, que es la que más directamente afecta, mueven unos 25.000 empleos directos e indirectos. Si ya pagamos una de las facturas más caras de Europa, un mayor encarecimiento sería un golpe directo a nuestra competitividad.

-¿Por qué España se ha alineado con el bloque de países que abogan por la descarbonización exprés?

-Debería responderlo la ministra. lo que sé es que en Alemania no se está hablando de descarbonización. Allí se están abriendo centrales de carbón más contaminante que la hulla y la antracita, como es el lignito. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser los campeones de la descarbonización cuando Alemania no tiene planes de descarbonización? ¿Por qué aquí sí?¿Porque las térmicas están en el Noroeste de España?

-O sea, que volvemos al inicio, que entiende que las políticas discriminan a este área.

-Están las térmicas, las electrointensivas y el puerto, El Musel, por donde las empresas sacan sus exportaciones y quieren hacernos los paganinis de la descarbonización. ¡Qué casualidad, hombre!

-¿Cómo resumiría estos cinco meses de Gobierno de Sánchez?

-Ha habido algunos anuncios que no beneficiaron demasiado. El de la descarbonización exprés, por ejemplo. Creo que deberían haber tenido un poco más de cautela. Cuando se habla de algo de tanta trascendencia hay que tenerlo bien estudiado y planificado antes de anunciar cosas que pueden hacer mucho daño, como así ha sido. Lo mismo ocurrió con el diésel, que creo que sin estar en desacuerdo con el fondo, se ha hecho el anuncio de forma inapropiada porque ha metido en un grave problema al sector, con caída de las ventas. ¡Es que ahora hay que regalar los diésel porque se dijo que tienen los días contados! ¿Quién compra un diésel si usted me lo está poniendo así?

-¿Por qué se opone a la oficialidad del asturiano?

-En primer lugar, como ciudadano, yo aprendí a hablar en bable. Fue mi primera lengua. El castellano lo aprendí después. Sí, en bable, no en asturiano. Es mi primera lengua y quiero seguir hablando en bable cuando me dé la gana. El asturiano es un invento posterior. No me gusta cuando lo escucho, no me transmite nada, con términos inventados y no me siento identificado. En segundo lugar, como empresario y presidente de Fade creo que en este momento la cooficialidad no nos aporta más que un gasto y una dificultad añadida para las empresas y las administraciones. Por eso pido a los partidos que lleven en su programa su posición en este sentido y que sea clara.