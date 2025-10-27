Las empresas asturianas disparan sus esfuerzos en eficiencia para ahorrar energía ante los altos costes

Hace dos años, el Gobierno lanzó el nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un reconocimiento oficial de la energía que una empresa logra ... ahorrar gracias a mejoras en su consumo. Sirven para cumplir objetivos de eficiencia, vender esos ahorros a otras empresas y recuperar parte de la inversión realizada en medidas sostenibles. Gracias a este nuevo mecanismo, la eficiencia energética se erige no solo como una cuestión con impacto ambiental, sino también en una oportunidad económica para modernizar la industria y avanzar hacia un modelo más sostenible en un contexto de precios elevados de la energía.

En ese escenario, las empresas asturianas han pisado el acelerador, al pasar de los 9,95 GWh de ahorro de energía solicitados a cierre de septiembre del pasado año a los 81,28 GWh actuales, lo que supone un incremento del 716%, o lo que es lo mismo, se han multiplicado por ocho en el mismo período, según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, cabe tener en cuenta que esos datos son provisionales y pueden diferir del resultado final, puesto que entre un 10% y un 12% del ahorro solicitado no se llega a emitir.

«El mercado que se movió en Asturias el año pasado era un mercado de actuaciones muy pequeñas», explica Elena González, consejera delegada de Delcae, primer sujeto delegado independiente creado para operar exclusivamente en el mercado de los CAE. La media nacional por cada una de esas actuaciones fue de 1,7 GWh, mientras que en el caso de las asturianas fue de 0,3. «Eso quiere decir que las pymes se movieron rápidamente, mientras que en el resto del mercado español lo que se movió más fue la gran industria», apunta González. Teniendo en cuenta el peso del Producto Interior Bruto (PIB) sobre el total nacional y el precio de 140 euros por MWh marcado por el ministerio, Asturias debería haber conseguido el año pasado unos 36 GWh, unos cinco millones de euros. Sin embargo, se quedó en 1,4.

Sin embargo, la evolución presentada por la región este año refleja un claro cambio de tendencia. «El despegue en Asturias ha sido absoluto», celebra González, que remarca que «de los 47 GWh que le que corresponderían, ya lleva solicitados 79, así que le ha dado la vuelta a la tortilla gracias a la gran industria que tiene Asturias». Ese despertar, remarca, se refleja en las cifras de Transición Ecológica, puesto que este año ocurre lo contrario que el pasado. La media de actuaciones solicitadas en la región alcanza los 1,4 GWh; es decir, el doble que la media nacional, que ha bajado hasta los 0,7.

De hecho, gracias a ese impulso, el Principado ya ha cubierto, a falta de varios meses, todo el ahorro que le correspondería en función de su peso económico. «Era sorprendente que una región como la asturiana, conocida por su industria electrointensiva, no aprovechase esta oportunidad», afirma la consejera delegada de Delcae: «Nosotros hemos tenido contacto con algunas industrias importantes y a veces a estas les cuesta reaccionar, porque todo el mundo está muy metido en su día a día».

Los CAE son un instrumento para alcanzar los ahorros energéticos incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Se espera que, gracias a este sistema, España consiga generar ahorros de energía por casi 180 TWh; es decir, casi el 30% del objetivo nacional total para 2030. Pero, ¿cómo funciona? Los CAE se articulan a través de un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final en el ámbito industrial, residencial, de servicios o de transporte.

De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE. Una vez certificado, este instrumento permite comprar y vender dichos ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en dicha materia, como la mejora del aislamiento térmico, el cambio de iluminación o la renovación de equipos industriales y domésticos por unos más eficientes.

Sujetos obligados y delegados

En este nuevo sistema, son muy importantes las figuras de los sujetos obligados y los sujetos delegados. Los primeros son las empresas del sector energético (comercializadoras, operadores de gas y petróleo), que tienen una obligación anual de conseguir un ahorro energético. Los sujetos delegados son empresas que actúan como intermediarias y ayudan a los sujetos obligados a cumplir sus metas al generar y liquidar certificados en su nombre.

El procedimiento, además, es compatible con la mayoría de las subvenciones públicas, puesto que no se trata de una ayuda ni de derechos de emisión de CO2, y consta de varias fases. Primero, se calcula el ahorro energético; después, se propone una equivalencia financiera; posteriormente, se emite el CAE y, por último, se cobra la cantidad acordada. Todo ello con entidades acreditadas para realizar la monetización del ahorro energético.

No obstante, como todo sistema nuevo, aún hay puntos que mejorar. Así lo refleja un informe elaborado por Creara en colaboración con Banca March con los datos de 2024 –el último ejercicio completo–, en el que se reconoce que los CAE «han demostrado una buena capacidad de movilizar inversiones», pero «el mercado muestra aún signos de inmadurez». Esos síntomas son la inexistencia de un mercado secundario, la falta de penetración en sectores menos intensivos en energía o un porcentaje relativamente bajo de sujetos delegados y obligados activos. Todo ello, señala el documento, provoca «precios aún no ajustados (especialmente para CAE de pequeño tamaño) o la alta tasa de mortalidad de los procesos (el 45% no culmina con la emisión).