¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Placas solares en el almacén logístico de Amazon de Siero. Damián Arienza

Las empresas asturianas disparan sus esfuerzos en eficiencia para ahorrar energía ante los altos costes

Multiplican por ocho las solicitudes de certificados de ahorro energético en el segundo año con este sistema hasta alcanzar los 81,28 GWh

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:14

Comenta

Hace dos años, el Gobierno lanzó el nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un reconocimiento oficial de la energía que una empresa logra ... ahorrar gracias a mejoras en su consumo. Sirven para cumplir objetivos de eficiencia, vender esos ahorros a otras empresas y recuperar parte de la inversión realizada en medidas sostenibles. Gracias a este nuevo mecanismo, la eficiencia energética se erige no solo como una cuestión con impacto ambiental, sino también en una oportunidad económica para modernizar la industria y avanzar hacia un modelo más sostenible en un contexto de precios elevados de la energía.

