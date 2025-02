«Las empresas son quienes están encajando el golpe de esta crisis en mayor medida»

«La recuperación no es uniforme, sino en forma de 'K', más intensa en algunos sectores, pero una incógnita para los de más proximidad social»

Paloma Lamadrid Gijón Domingo, 21 de febrero 2021

La pandemia ha evidenciado que la educación financiera de los españoles ha mejorado en los últimos años. Así lo constata el subdirector general de Banco Sabadell, Cirus Andreu, que destaca «la madurez del ahorrador en sus decisiones» al evitar una retirada masiva de los fondos cuando se inició la crisis del coronavirus. Andreu hablará de las transformaciones que ha provocado la covid en la economía y las perspectivas para este ejercicio en el Fórum de EL COMERCIO al que se podrá asistir mañana, a las 10 horas, a través de la web del periódico y de Facebook Live.

-Un año después del inicio de la pandemia, ¿se percibe cierta recuperación?

-Sí, se percibe una recuperación clara, de hecho la tuvimos ya en 2020 y se está prolongando. Pero hay que decir que no es una recuperación uniforme, sino en forma de 'K'. Es decir, se da intensamente y sostenida para algunos sectores de actividad, pero para otros que requieren de un grado de proximidad social más alto la recuperación es una incógnita e incluso podría no producirse, así que serían la pala de la 'K' que va hacia abajo. Es el caso de algunos sectores cuya propuesta de valor está muy cuestionada: el turismo, algunas actividades de ocio, los hoteles... Habrá que ver si, aunque no haya confinamiento total, va a seguir habiendo restricciones por un periodo prolongado.

-¿Cuáles son los cambios más profundos que dejará la covid en la economía?

-Dependerá en gran medida de cuánto dure la pandemia. Y eso solo se atreven a contestarlo los políticos, probablemente con cierto descaro. Todos hemos aprendido que, como ocurre con otros virus, puede mutar y los remedios que se han levantado en tiempo récord para las primeras olas pueden no ser eficaces para las siguientes, con lo que se podría prolongar la situación de actividad económica restringida durante un periodo más largo del inicialmente previsto y eso en algún tejido económico puede causar mucho daño.

-También surgen oportunidades de negocio. ¿Tiene España opciones de posicionarse en el campo biosanitario?

-Pues sí. España tiene claramente oportunidades para levantar el nivel de actividad no solo en el campo biosanitario, sino también en los servicios sanitarios. Tiene una sanidad privada que se puede exportar para el público pudiente del resto del mundo que no cuenta con un sistema público de salud. Luego está toda la sanidad más próxima a la ciencia, tanto en experimentación de fármacos como de dispositivos médicos.

-La digitalización se ha acelerado con el coronavirus. ¿Están preparadas las empresas para asumir esos cambios?

-Depende mucho del tamaño de la empresa y el sector de actividad, pero es cierto que ha habido un cambio copernicano. Las empresas veían con ciertas reservas el teletrabajo, pero han quedado muy superadas por la experiencia que se ha tenido en estos meses. Ahí la empresa privada ha dado un ejemplo de digitalización rápida especialmente en algunos sectores, incluso esenciales, como la banca y los servicios financieros, que aseguraron la continuidad de los servicios a sus clientes de manera impecable. En el lado de menos éxito están las administraciones públicas.

-Tras esta adaptación, ¿cuáles son los retos más inmediatos del sector bancario?

-Sintetizar este nuevo modelo de uso por parte de sus clientes para adoptarlo como permanente, con un nivel de servicio digital muchísimo más alto que el que habíamos tenido hasta ahora. Quiere decir reasignar sus recursos, poniendo muchísimo más empuje y ambición en el desarrollo de una propuesta digna de servicio que incluya a todos sus clientes.

-¿España debe reindustrializarse?

-La industria incluye actividad de mucho sentido en términos ecosostenibles y tiene un modelo económico de ocupación suficiente y puestos de trabajo de calidad. Pero, desgraciadamente, partimos de que mucha de nuestra actividad industrial no es precisamente sostenible en términos de descarbonización. Con lo cual, hay que unirse con entusiasmo al impulso europeo hacia la sostenibilidad y aprovechar la ocasión que nos brinda el Fondo de Recuperación, que dedica una parte importantísima a la sostenibilidad.

-¿Resurgirá el mercado inmobiliario?

-Es un sector que tiene una sensibilidad muy fuerte al crecimiento porque contribuye a él y, además, depende de él para poder seguir progresando. Lo que hemos visto en esta crisis es que la parada obligatoria impuesta por los gobiernos a la economía ha creado una caída del PIB mucho más fuerte en proporción que la del empleo respecto a crisis anteriores. Se debe a los famosos ERTE que, al mantener el empleo, han sostenido la renta de los asalariados y, por tanto, de las familias. Quienes están encajando el golpe de la crisis en mucha mayor medida que antes son las empresas porque son las que están con la facturación reducida o parada y, en cambio, con toda la estructura congelada como la tenían antes.

-En una coyuntura marcada por la incertidumbre, ¿dónde debemos invertir?

-Hay dos tendencias claras. La primera es la economía digital, porque ha sido el sector con mayor recorrido en 2020 y con una excelente perspectiva de continuidad. La segunda es la economía verde. Todo lo relativo a la sostenibilidad va a ser exigido a las empresas. En un entorno en que los tipos de interés se mantienen negativos y esto puede prolongarse tiempo, la renta fija privada es el activo mas interesante. Y detrás se sitúan los activos reales, pero hay que comprarlos una vez que se ajusten las valoraciones.