«Las empresas que puedan deberían subir los salarios incluso más que el pacto nacional»

-¿Seguirán las minas abiertas más allá del 31 de diciembre, cuando tienen que cerrar las que no son rentables?

-El fin de la minería del carbón llevaba años anunciado, desde 2013, no es una novedad, por lo que no debiera cogernos por sorpresa. Pero ¡ojo!, que no se me entienda mal. No quiere decir que esté a favor del cierre de las minas, solo digo que se firmó en su momento y hubo un tiempo y programa para prever esto.

-¿Le parece bien la propuesta de jubilaciones a los 48 años que plantea para este sector?

-Es más de lo mismo. ¡Jubilaciones a los 48 años! Me parece dantesco: tiene que haber una alternativa para que un señor de 48 años pueda seguir trabajando.

-Antes que el FMI usted advirtió de la desaceleración de la economía.

-Dicen algunos economistas que puede ser una desaceleración coyuntural, puede ser, pero eso no quiere decir que no la haya. No lo discuto. Pero hay una cosa no coyuntural, que es más acusada en Asturias que en el resto de España, una o dos décimas inferior a la del resto del país. Eso no es coyuntural. Eso es por la situación en la que está la región.

-Usted puso reparos al acuerdo CEOE-sindicatos para las subidas salariales.

-Vamos a ver si de una vez por todas dejo claro mi postura. No es cierto que Fade diga que no se suban los salarios, como algunos repiten insistentemente. Lo que hemos dicho es que algunas medidas del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) no pueden ser asumidas de forma generalizada por algunas empresas. Pero también hemos dicho que es momento de subir los salarios. Es más, decimos que aquellas empresas que puedan, incluso deberían subir los salarios a sus empleados más que lo que marca el acuerdo nacional. En definitiva, debemos de caminar hacia un sistema de retribución variable.

-¿El actual sistema puede soportar la actualización de las pensiones en base al IPC?

-El problema es que se han incorporado a la caja de pensiones a personas a las que el sistema no contemplaba en su inicio, como a quienes no cotizaron o cotizaron poco y se pretende dar una pensión en mayor cuantía que lo que han cotizado. Y no me parece mal, ni mucho menos. Me parece una medida de un país avanzado. Pero esas prestaciones no pueden salir de la caja de las pensiones, sino vía presupuestos.

-El año que viene hay elecciones autonómicas. ¿Qué pide a los partidos?

-Pido un Gobierno que gobierne. Hay algunos que no gobiernan porque no saben y otros porque no les dejan. Pido un Gobierno que gobierne con propuestas a largo plazo y no con ocurrencias a corto.