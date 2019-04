Los accionistas de EdP mantienen el límite de derechos de voto y dejan morir la opa de CTG China Three Gorges había anunciado que abandonaría la operación si no había un cambio estatutario que le permitiera ganar poder de decisión N. A. E. / AGENCIAS Miércoles, 24 abril 2019, 19:51

Los accionistas de EdP se han pronunciado y sin rechazar directamente la opa lanzada hace casi un año por su máximo accionista, China Three Gorges (CTG), la han tumbado. En una asamblea celebrada esta tarde el 56,60% rechazó modificar los estautos para eliminar el límite a los derechos de voto, condición que había puesto el grupo asiático para seguir con el proceso. Se daba por seguro, pero el lunes CTG confirmó que si los accionistas no accedían a eliminar ese límite dejaría morir la operación.

China Three Gorges lanzó una opa sobre EDP en mayo de 2018, pero la oferta no ha sido todavía registrada por la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa.

La compañía china estableció como condición para avanzar que se eliminen los límites a los derechos de voto ejercidos por un solo accionista (actualmente en el 25 % del capital), ya que mermarían su poder de decisión en caso de hacerse con la mayoría del capital de la empresa.

Después de once meses sin movimientos, la CMVM lanzó un ultimátum a la oferta hace diez días en el que estableció que, si los accionistas no aprueban cambiar los estatutos en la asamblea del 24 de abril y China Three Gorges no renuncia a este requisito, la opa quedará extinta.

Por tanto, al no acceder los accionistas a la petición de la empresa china la operación queda sin efecto. También se extingue la opa que lanzó CTG por EdP Renovables, filial de EdP con sede en Oviedo.

China Three Gorges, propiedad del Estado chino, ya tiene en sus manos el 23 % del capital de EDP, el principal grupo energético de Portugal y una de las mayores empresas del país.

La empresa aseguró que, fuera cual fuera el resultado de la opa, «permanecerá como inversora estratégica de largo plazo».