«Hay que acoplarse a los tiempos y resolver los problemas de las familias» Antonio Fernández-Huerga, durante la entrevista. / MARIO ROJAS Antonio Fernández-Huerga | Presidente de Preventiva: «Las grandes compañías que quieren entrar en el mercado se han dado cuenta de que tienen que ir de la mano de un especialista como nosotros» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Lunes, 17 diciembre 2018, 05:19

La empresa de seguros Preventiva celebra su 75 aniversario este año. El secreto para mantenerse radica, según su presidente, Antonio Fernández-Huerga (1951), en adaptarse a los cambios sin miedo. La otra clave está en una gestión cada vez más profesional que ha llevado a una sociedad familiar a convertirse en un referente en su sector.

-¿Cuáles son las claves para mantenerse en un sector tan competitivo después de 75 años?

-Yo creo que el secreto es adaptarnos a los tiempos sin miedo, sin ningún complejo y en nuestra medida. Asumir y superar los retos con los que nos encontramos viendo más oportunidades que riesgos, y no tener miedo a los cambios con los que nos encontramos. Está cambiando todo desde el cliente hasta la distribución. Y hay que adaptarse.

-Y hablando de adaptarse, ¿cuál es el papel que juega la tecnología en el sector de los seguros?

-La tecnología es fundamental. Sin ella no se va a poder sobrevivir porque el usuario está constantemente con la tecnología. O te comunicas con ese usuario que con un móvil puede tener toda la información que no ha tenido nunca para la toma de decisiones, u olvídate, te vas a quedar sin función. O entras en el mundo de la tecnología, o no estás.

-¿Cuáles son las claves que definen la filosofía de Preventiva?

-La profesionalidad, la independencia, la transparencia, el rigor...y que todas esas palabras se traduzcan en hechos y en medidas, en personas que estén día a día haciéndolo.

-¿Qué da más confianza o pide el cliente final?

-En las empresas de seguros lo tengo claro, paga cuando te toca y hazlo rápido. Yo creo que al cliente lo que le importa es saber cómo se le va a pagar el siniestro. Nuestro seguro principal es el de decesos, y exige mucha rapidez. Es un doloroso siniestro que se produce y que en 24 horas tiene que estar resuelto. Bajo mi punto de vista debería de mostrarse qué porcentaje de siniestros tiene cada aseguradora y en qué plazo se pagan, eso sería realmente lo importante.

-¿Cuáles son los principales sectores en los que trabaja su empresa?

-Nos dedicamos sobre todo a los seguros de familia. Nuestro mercado es familia, patrimonio, necesidades personales y es ahí donde estamos enfocados.

-¿Y en qué ámbito geográfico?

-Principalmente el nacional. Ahora mismo estamos pensando en ver cómo nos posicionamos y empezamos a salir. El problema que tenemos es que somos especialistas en el seguro de decesos, que solo se trabaja en España. Esa es una limitación importante a la hora de poder exportarlo fuera. Nadie va a entrar en un ramo que solo es de España, y hay otras alternativas en las que se hace lo mismo con otros elementos de seguros.

-¿Existen sinergias entre los distintos tipos de sectores de seguros?

-Cada vez estamos colaborando más en acuerdos. Tener el mejor producto en todo es imposible. Nosotros somos muy transparentes, muy cercanos y el elemento fundamental que más valoran los clientes es la agilidad. La agilidad en la respuesta. La tecnología nos da unas posibilidades de información que nos permiten reaccionar rápidamente. El tamaño tiene que ser una ventaja, no un inconveniente. A la velocidad a la que se están produciendo todos los cambios que haya una decisión rápida, ágil, aún corriendo el riesgo de equivocarte, es más beneficiosa que la lentitud en la toma de decisiones.

-¿Esa agilidad es lo que hace que una empresa asturiana, como Preventiva, le haga frente a empresas multinacionales?

-Eso es. Por ejemplo, el estudio de un cambio tecnológico en una empresa con un tamaño de siete o diez países es más complicado. Solo el estudio, la complejidad y la implementación de eso te lleva de dos a tres años. Igual cuando llegas a ese punto la tecnología ya te ha cambiado. Creo que la agilidad para incorporar en los procesos y adaptarse a todos los cambios necesita que el tamaño de la empresa sea una ventaja y no un inconveniente.

-¿Qué le parecen los procesos de integración de corredurías de seguros?

-Es estupendo. Nos ha costado entenderlo. Nosotros veníamos, como la mayor parte del mercado, de una red propia, vinculada, que eran agentes afectos con exclusividad de zona, muy vinculados. Cada vez los corredores tienen más peso, prácticamente a la par que la red clásica.

-Comentaba que están estudiando salir al extranjero, ¿Tienen algún otro tipo de plan de crecimiento?

-Sí, queremos potenciar las alianzas. Los grandes operadores, las grandes compañías de seguros, que quieren entrar en el mercado, se han dado cuenta de que tienen que ir de la mano de un especialista, que les dé más tranquilidad. A la hora de elegir ese especialista, el mejor candidato somos nosotros.

-A su juicio, ¿Qué tipo de seguros son los que tienen más posibilidad de crecimiento?

-Los que están relacionados con las necesidades de la familia. La salud es un tema muy interesante, a todo el mundo le gustaría tener un seguro compatible con el de la Seguridad Social. Nosotros buscamos fórmulas compatibles como los seguros dentales o segundos diagnósticos. Mucha gente hoy lo está pasando mal, otros tienen menos de lo que tenían, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Hay que acoplarse a los tiempos y lograr resolver los problemas a los clientes, a las familias.

-Hábleme de Reinicia.

-Hace quince años nadie se planteaba un seguro de hipotecas. Nosotros sacamos el seguro Reinicia y lo hemos evolucionado de prima única a prima periódica. Ahora es mucho más asequible, un producto más completo. Este seguro no significa que se te vaya a pagar la hipoteca, sino que se libera a los avalistas. Normalmente los avalistas son los padres. Me parece fundamental que ante el riesgo de pedir un aval no se arrastre a los padres en ese riesgo.

-¿Y hay otros aspectos que aún no se aseguran y se tendrían que asegurar?

-A raíz de las hipotecas mucha gente se está pasando al alquiler, lo que ocurre es que están subiendo muchísimo, y seguramente haya seguros de alquileres. Tendrán que potenciarse para minimizar el riesgo.

-¿Cuáles son los objetivos de Preventiva?

-Con la incorporación de la nueva dirección general, de la dirección comercial y de la dirección técnica los objetivos son el crecimiento en alianzas, una mayor presencia en otro tipo de seguros e intentar meternos en rentas vitalicias, sin olvidar una mayor implementación en redes.