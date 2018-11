Alcoa amplía el plazo del ERE y buscará alternativas al cierre de Avilés y La Coruña Los trabajadores de Alcoa, en un receso de la reunión que ayer mantuvieron en Madrid con la empresa. / IÑAKI MARTÍNEZ La multinacional aplaza hasta el 27 de diciembre los despidos e incluso podría dar otro margen extra hasta el 15 de enero si «avanza» la negociación LAURA CASTRO GIJÓN. Miércoles, 28 noviembre 2018, 04:33

Las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña tendrán, al menos, treinta días más de vida. Pasadas las 15 horas de ayer comenzaba la reunión entre los representantes de las plantillas de ambas factorías y la multinacional. Era la última oportunidad para constituir la mesa de negociación de los despidos y no la desaprovecharon. El comité gallego, que había dado plantón a Alcoa en los cinco encuentros anteriores, no falló esta vez y por fin pudo formalizarse la comisión negociadora. Era el requisito indispensable para ganar más tiempo y lo cumplieron a falta de tres días de que comenzaran los despidos. El periodo de consultas del ERE se ampliará finalmente treinta días más e, incluso, la multinacional abre la puerta a un margen extra hasta, como máximo, el 15 de enero, pero «siempre y cuando la negociación avance». Los representantes de los trabajadores ya trasladaron ayer su intención de solicitar una ampliación «aún mayor» y previa al periodo de consultas.

Por otro lado, Alcoa, que ya convocó una nueva reunión para el próximo día 4 con los representantes de los trabajadores, accedió a sentarse con Gobierno central y sindicatos para buscar alternativas que mantengan la actividad aluminera en Avilés y La Coruña. Hasta ahora la multinacional se había negado en rotundo a ello hasta el extremo de rechazar varias invitaciones del Ministerio de Industria, pues entendía que se trataba de un foro «que no aportaba nada», según trasladaron sus representantes al comité avilesino. Sin embargo, ayer la empresa dio un giro a su planteamiento y se comprometió por escrito a participar en dicha mesa, que podría celebrarse ya esta misma semana. «Reiteramos nuestra disposición a escuchar y valorar propuestas de posibles partes interesadas en las fábricas que presenten una propuesta sólida y viable, y respetuosa con los trabajadores», trasladó la multinacional. Su ofrecimiento no era nuevo, pero hasta ahora se había negado a tratar este extremo de manera conjunta con el Gobierno.

«Llevábamos mucho tiempo solicitando esta implicación y parece que por fin lo hemos conseguido. Queremos que se sienten a dialogar y a estudiar de manera conjunta alternativas a los cierres», señaló al término del encuentro de ayer el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. En este sentido, la ministra de Industria, Reyes Maroto y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, constataron el pasado lunes el interés de varios inversores por las dos factorías alumineras. Maroto espera trasladar estas ofertas a la directiva de la multinacional en persona, pues anunció un viaje a Estados Unidos para tratar con los responsables de Alcoa el conflicto desatado en España, que dejaría sin empleo a 686 trabajadores entre Avilés y La Coruña.

A pesar de que el resultado de la reunión de ayer invita al optimista, el comité de Avilés se mantiene prudente ante el devenir del proceso. «Hemos conseguido más tiempo, pero seguimos con un despido colectivo sobre la mesa», explicó Gómez de la Uz. Sí reconoció, no obstante, que «es una buena noticia» que la multinacional haya accedido «por fin» a sentarse con el Gobierno y los sindicatos. «Esperamos que esto abra una vía de negociación paralela que permita encontrar una alternativa que garantice el mantenimiento de la actividad en las dos plantas», agregó el presidente del comité avilesino. Por ahora, concluyó, la hoja de ruta la marca el oficio remitido por el Ministerio de Trabajo. «Ahondaremos en él para negociar de buena fe con la empresa ahora que la comisión representativa está formada», indicó. En ella, estarán Gómez de la Uz (CC OO), Daniel Cuartas (UGT), Alberto Grijalbo (USO) y otros tres miembros del comité avilesino, José Luis González Joyanes, Carlos Cuervo y José Antonio Jaquete. El resto de integrantes -la comisión tiene 13 miembros- son representantes de la planta de La Coruña.

No habrá ayudas sin empleo

Maroto señaló que está valorando condicionar las ayudas para la industria electrointensiva al mantenimiento del empleo. El Gobierno aprobará el viernes el programa 'Reindus' -en el que se podría incluir esta medida-, de ayuda a la reindustrialización presupuestado en más de 400 millones de euros. Maroto, en declaraciones a RNE, aseguró que generarán oportunidades para que la industria «coja peso» y alcance el 20% del PIB, tal y como marca Europa.

No obstante, el presidente del comité de Avilés, recuerda al Gobierno central la necesidad de establecer un «marco energético estable» para evitar que situaciones como la de Alcoa se repitan. «La ministra de Transición Ecológica dice que el problema de esta empresa es industrial y no energético, pero está muy equivocada. Tienen que garantizar más estabilidad en el sistema y un menor coste si no quieren tener más problemas con las electrointensivas», advirtió Gómez de la UZ.

