«Es un tiempo nuevo de oportunidad, posibilidad y de futuro», asegura el consejero de Industria sobre Alui Iberia Enrique Fernández considera que la empresa puede ampliar su actividad aprovechando su ubicación privilegiada EFE Miércoles, 7 agosto 2019, 16:37

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, considera que el proyecto surgido con la venta de Alcoa no solo tiene que garantizar el mantenimiento del empleo, sino que puede plantearse la búsqueda de otros segmentos aprovechando su ubicación privilegiada.

Tras visitar el estand que la Corporación Masaveu tiene en la Feria de Muestras de Asturias, el titular de Industria ha incidido en que «es un tiempo nuevo de oportunidad, posibilidad y de futuro» para nueva compañía surgida de la venta de Alcoa, que Avilés dispone de sus instalaciones junto a la ría y el puerto.

«Alcoa ya no existe, ahora hay un proyecto nuevo, que se llama Alui Iberia y una tarea de sacarla adelante, no solo manteniendo el empleo actual, sino, por qué no, buscando ampliar en nuevos segmentos, del aluminio o no, porque esa planta tiene una ubicación privilegiada», ha subrayado.

Tras la visita que ayer efectuó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, Fernábdez ha dicho que todos los implicados en este proyecto se han conjurado para sumar y trabajar en positivo, dejando atrás el pasado.

En su opinión, se trata de un trabajo colectivo en el que deben implicarse todos, los nuevos propietarios, los trabajadores, el Gobierno central y regional, y la Unión Europea, porque ahí va a radicar que se pueda frenar la importación de ciertos productos.

El consejero ha incidido también en que el Ejecutivo que preside Adrián Barbón mantiene una «interlocución máxima» con ArcelorMittal y que, ante la crisis que atraviesa Duro Felguera, el Gobierno también mantiene una actitud activa para tratar de ayudar en la medida de lo posible.