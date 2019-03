Alcoa afirma que está lejos de lograr una oferta sólida para las plantas de Avilés y La Coruña antes de junio Instalaciones de Alcoa en Avilés. El presidente de la compañía en España señala que el borrador del estatuto para los consumidores electrointensivos que el Gobierno prevé aprobar antes de las elecciones tiene «muchas incertidumbres» EFE Lunes, 11 marzo 2019, 18:20

El presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, ha subrayado que el borrador del Estatuto para los consumidores electrointensivos tiene «muchas incertidumbres» por delante, y ha agregado además que, aunque hay inversores interesados en las plantas de Avilés y La Coruña, se está muy lejos de encontrar algo sólido antes de junio.

En este sentido, Bartolomé ha apuntado que el borrador del estatuto presenta incertidumbres sobre la compensación de dióxido de carbono (CO2) o el hecho de disponer o no de presupuestos. Tras reunirse la mesa de trabajo de la empresa de aluminio, ha apuntado, además, de que aunque hay gente interesada en la compra de las dos plantas «aún estamos muy lejos de dar los pasos necesarios hasta el mes de junio para encontrar algo que sea sólido».

En este sentido, y tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que apuntaba que había futuro para esas plantas, el representante de Alcoa ha insistido en que no ven nada próximo.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés,Jose Manuel Gómez, ha señalado que no están «ni satisfechos ni no satisfechos» tras la reunión, y ha apuntado que el estatuto va a tener una parte que rebajará la factura, una parte también que estipulará cómo van a ser las ayudas de CO2 y otra sobre el fomento de los contratos bilaterales. «Lo que tenemos muy claro es que no tenemos nada más que un despido el día 30, eso es así. Tendremos que esperar a leer el Estatuto a ver lo que contiene y cuánto puede rebajar nuestra factura eléctrica», ha apuntado.

A este respecto ha señalado que, pese a las declaraciones del presidente del Gobierno «ahora mismo lo que hay es un despido el día 30, pero hay ninguna medida concreta». «Está claro que vamos justos, no, lo siguiente, todo va muy encorsetado, tenemos que luchar porque esto salga adelante y las elecciones no nos hacen ningún favor», ha lamentado.

Además, el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha señalado que, pese a que les trasladan que el Estatuto para los grandes consumidores, está prácticamente cerrado y para sacarlo de forma inminente, a día de hoy sigue sin estar aprobado.

En este contento, ha advertido de que no van a dejar de salir a la calle para reivindicar una solución aunque son conscientes de que el actual escenario se ha complicado por la convocatoria de elecciones. «Vamos a darlo todo para espabilar a todo el mundo, nos toca presionar al Gobierno y a todos los asistentes que tienen capacidad para dar una solución», ha apuntado al término de la reunión.

El 16 de enero, Alcoa y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo que mantendrá los empleos hasta el próximo 30 de junio mientras se busca un comprador interesado en las plantas que tiene en La Coruña y Avilés (Asturias).

Recientemente, el Gobierno autorizó la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del real decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor Electroeintensivo, que tiene como objetivo mitigar los efectos de los costes energéticos sobre los grandes consumidores de energía.