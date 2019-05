Alcoa mantiene ya contacto con cinco posibles inversores para las plantas Barrotes de aluminio apilados en las instalaciones de Alcoa en Avilés. / MARIETA Todos ellos han visitado ya las instalaciones y la multinacional confía en tener las ofertas vinculantes a finales de la próxima semana LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 24 mayo 2019, 02:07

Cinco de los posibles compradores para las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña ya han visitado las instalaciones y han iniciado el intercambio de información -'due diligence'- con la multinacional aluminera. Se trata de un proceso de investigación, que se inicia tras las primeras negociaciones, para determinar la situación real de las factorías y los posibles riesgos además de la posición económica y financiera. A estos cinco interesados se sumaría un sexto que aún no ha concretado su visita a las factorías.

Alcoa quiere seguir su calendario indicativo y el viernes de la próxima semana es una de las fechas claves. Para entonces, la multinacional aluminera confía en tener las ofertas vinculantes de los potenciales compradores -hasta ahora no ha recibido ninguna- e iniciar así a lo largo del mes de junio las negociaciones más serias, pues el día 30 deberá estar determinado el futuro de las dos factorías. O bien empezando otro capítulo con un nuevo propietario o sino, con la continuidad de Alcoa pero sin las series de electrólisis y con una notable reducción de plantilla.

Aún no se ha concretado cuántos trabajadores de Avilés y La Coruña podría asumir la única factoría que seguirá operando por la multinacional en España, la de San Ciprián. De hecho, tienen hasta mediados del próximo mes para apuntarse a la lista de posibles traslados. A priori, la cifra de empleados que aceptarán las bajas incentivadas -de carácter voluntario- en la planta lucense es inferior a la que esperaban los comités de empresa de Avilés y La Coruña, pero fuentes de la empresa inciden en que aún no hay nada concretado. De hecho, los representantes de los trabajadores han solicitado información acerca de los grupos funcionales de los puestos y las tablas salariales, entre otras cuestiones.

Para clarificar la situación de estas recolocaciones internas en San Ciprián, los comités de Avilés y La Coruña se volverán a reunir con Alcoa el martes, cuando también está fijada una nueva sesión de la comisión de seguimiento del conflicto con el Ministerio de Industria. El departamento que dirige en funciones Reyes Maroto se comprometió a informar entonces de los avances que se estén dando en relación a los posibles compradores y también con el estatuto de los electrointensivos. El ministerio se centra ahora en modificar algunas de las medidas apercibidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como las exenciones de los pagos por capacidad y de interrumpibilidad, y sustituirlas por otras que cumplan con la normativa europea. Asimismo, el Ejecutivo saliente se comprometió a incrementar la partida de costes indirectos de CO2 hasta los 200 millones de euros -siempre que el margen presupuestario lo permita-. No obstante, hasta julio no se podrá formar Gobierno por lo que el borrador deberá bastar para convencer a los posibles compradores de Alcoa que el precio de la energía no será un problema para mantener la actividad.

«Indicios» positivos

Sobre la situación de las factorías de Alcoa se pronunció ayer la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio. Lo hizo durante un acto del PSOE en Lugo, donde afirmó que «el Ministerio de Industria está muy aplicado para que haya una empresa que se quede con las plantas y hay indicios de que las cosas van por buen camino».

No quiso concretar nada acerca de los posibles compradores y se limitó a desear que «la operación se cristalice y se pueda mantener el empleo y la existencia de Alcoa sin que haya trabajadores que se puedan ver perjudicados por toda esta situación».

Asimismo, durante el paseo por la Plaza Maior lucense y acompañada por su alcaldesa y candidata a la reelección Lara Méndez, afirmó que respecto al ERE que afecta a las factorías de Avilés y La Coruña «se están cumpliendo las previsiones que había en ese expediente».