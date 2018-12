«En Alcoa estamos peor que hace dos meses» Los representantes de CC OO, durante su reunión. / MARIETA CC OO denuncia las consecuencias de la subasta eléctrica y pide la dimisión de Ribera por su «incapacidad para abordar el modelo energético» F. DEL BUSTO/AGENCIAS AVILÉS/LA CORUÑA. Martes, 18 diciembre 2018, 03:40

«Estamos peor que hace dos meses, cuando nos anunciaron el cierre de la planta». Las palabras de José Manuel Gómez de la Uz, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Alcoa, tan solo certifican que en estos sesenta días el marco energético no ha hecho sino que enturbiar más un horizonte muy oscuro para la producción de aluminio primario en Asturias.

«Los resultados de la subasta de interrumpibilidad han sido mucho peores de lo que se esperaba. Y de los 150 millones de compensación por los costes de emisión indirecta de dióxido de carbono se ha pasado a 84 porque el resto se perdió por el camino o cambió de de bolsillo», explicó ayer en Avilés después de una reunión de trabajo de Comisiones Obreras.

A todo ello se une que la multinacional del aluminio no oculta su intención de incrementar la producción en terceros países: Arabia Saudí, Noruega e Islandia, con la ventaja de que sus costes energéticos son mucho menores. «Llevamos mucho tiempo advirtiendo de este tema y no nos han hecho caso», recordó, aunque la multinacional niega este extremo.

La importancia del tema energético trasciende a Alcoa. Empresas fundamentales para la región como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc también se ven afectadas. «Asturias es una región muy sensible», apuntó José Manuel Zapico, secretario general de la Unión Regional de CC OO, que reclamó prudencia en el cambio del mix energético. «Prescindir del carbón o las nucleares nos puede llevar a subordinar el precio de la energía a los lobbys gasísticos o de terceros. Somos los primeros en pedir una política contra el cambio climático, pero no podemos querer ser los primeros de Europa o los tontos, porque ahora Alemania dice que el lignito no es carbón». De la Uz subraya que la prioridad es reformar el sistema energético para asegurar una estabilidad en el principal coste de la producción de aluminio. «Si no se soluciona antes, igual lo que traen es un chatarrero o un fondo al que Alcoa pague para cerrar», aseveró el dirigente sindical.

Además, el sindicato pidió la dimisión de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, por su «incapacidad» para la gestión del modelo energético en España. «Es una ecologista radical desenfrenada», le reprochó el secretario general de CC OO de Industria Damián Manzano.

Por otro lado, representantes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y de las plantas gallegas de Alcoa se reunieron ayer con el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, en un encuentro en el que abordaron la creación de una tarifa eléctrica para la industria electrointensiva, una propuesta que acogió positivamente, según los sindicalistas.