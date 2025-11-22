El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bruselas mantiene bajo vigilancia los contratos de Huawei con los Estados miembro EFE

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Los tentáculos del fabricante chino se extienden por todos los niveles de la Administración, según ha comprobado este periódico tras analizar la oleada de contratos públicos desde 2019

José A. González

José A. González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Los routers que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de ... los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales: en todas ellas, Huawei está ahí. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  5. 5 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  6. 6

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos
  9. 9 La consejera de Salud anuncia un sistema sanitario con menos directivos y «una mayor estructura de gestión»
  10. 10

    Marina Estrada, la gijonesa que está en la Cumbre del Clima con 19 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos