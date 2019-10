«El anterior Gobierno metió en el cajón» los proyectos de I+D de la empresa, dice Barbón El presidente defiende la ausencia de los partidos en la mesa de transición energética y Mallada tacha de «electoralistas» los anuncios de Ribera Ó. P. GIJÓN. Miércoles, 16 octubre 2019, 03:20

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el pasado lunes, coincidiendo con su visita a Asturias, que Arcelor pondría en marcha un nuevo centro de I+D+i en la región enfocado en la reducción de emisiones y en la eficiencia energética. El presidente del Principado, Adrián Barbón, matizó ayer estas palabras explicando que la actividad se dará en los centros que la multinacional ya tiene en Avilés y, además, vienen a recuperar varios proyectos presentados por ArcelorMittal ante el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) «que habían quedado arrinconados en el cajón con el anterior Gobierno de España». Dichos proyectos de investigación a desarrollar tratarán de convertir a las instalaciones de Avilés en «una referencia» en el ámbito del I+D+i en el seno de la multinacional y estarían vinculados a la eficiencia energética en los procesos industriales y a la lucha contra las emisiones de CO2. El presidente, asimismo, también defendió la ausencia de los partido en la mesa de descarbonización alegando que es un espacio, al igual que la concertación social, donde el Gobierno intercede con los agentes sociales.

La portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, criticó por su parte los planes y partidas económicas que baraja la ministra Teresa Ribera para abordar una transición energética justa ya que, en su opinión, no dejan de ser «mensajes electoralistas». Para Mallada, la visita no deja de ser una «tournée por las comunidades autónomas para hacer campaña electoral» utilizando este tipo de convenios. Asimismo, anunció que su partido exigirá la comparecencia del consejero de Industria, Enrique Fernández, en pleno y en comisión, para que explique por qué los partidos de oposición no han podido integrarse en la ya citada mesa regional.