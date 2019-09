Arcelor apela a la «responsabilidad» de los transportistas para frenar el bloqueo Asetra y Cesintra amenazan con dejar de prestar servicio a la empresa si insiste en pagar menos por los portes y esta pide «diálogo» NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 03:19

Los transportistas llevan un mes avisando de que, a partir del 1 de octubre, podrían dejar de prestar servicio a las plantas de Arcelor. El detonante fue la carta que envió la compañía en agosto para rebajar el coste de sus servicios por carretera un 5%, una decisión que provocó el rechazo de pleno de las dos principales asociaciones de transporte y logística en la región, Asetra y Cesintra. Cuatro semanas después, sin contacto entre las partes, ambas organizaciones reiteraron ayer en una nota de prensa que, si no hay marcha atrás, no acudirán a sus puestos a partir del próximo martes, una decisión que significaría el bloqueo de la actividad de las factorías, que movilizan cada año más de 70.000 vehículos y que son el principal cargador de la región. Esta nueva amenaza provocó la respuesta de la siderúrgica, apelando a la «responsabilidad» de los transportistas y llamándolos al «diálogo». Sin embargo, estos insisten en que no aceptarán ninguna rebaja.

Según la dirección de la compañía en Asturias, ArcelorMittal comunicó en agosto a sus proveedores logísticos en Europa «su intención de optimizar sus costes de transporte» y lograr una reducción del 5% con la que contribuir «a la sostenibilidad de la actividad en una coyuntura de mercado sumamente difícil». Defiende la siderúrgica que en aquella primera comunicación se invitaba a analizar conjuntamente las posibilidades de colaboración para lograr esa rebaja en los portes.

Los transportistas rechazaron de pleno una decisión que consideraron «unilateral» y ya avisaron de que no aceptarían ningún tipo de recorte, una posición en la que se mantienen. «Nosotros tendríamos que subir los precios y no lo hacemos, pero no estamos a disposición de bajar nada», insistió ayer Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, tras conocer la petición de negociación de Arcelor.

Hace unos días, la multinacional envió otra misiva, en la que aseguraba que no tenía la intención de aplicar unilateralmente esta reducción, pero sí «trabajar conjuntamente en la búsqueda de condiciones beneficiosas para ambas partes que permitan hacer frente a este reto», una nueva carta que fue tomada por los transportistas como un intento de dividir a las organizaciones y a sus integrantes, algo que no ha sucedido.

La petición ahora de diálogo tampoco convence a los camioneros, que mantienen de forma unánime su ultimátum. «O retiran la propuesta de rebaja de los precios o no hay negociación posible», recalcó ayer De la Roza, que recuerda que sus costes han aumentado en los últimos meses y no lo han repercutido en sus tarifas precios. También aseguró que su intención no es paralizar las factorías, pero que si se mantiene la posibilidad de rebajar los precios no dudarán en reaccionar.