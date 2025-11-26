La contratación de eventuales en Arcelor se hunde

La caída de la actividad en las plantas asturianas de Arcelor como consecuencia, principalmente, de la avería del horno alto 'B' no solo ... impacta en la plantilla fija, sino que también golpea a los trabajadores eventuales. La empresa comunicó este miércoles a los representantes sindicales que la situación actual de las factorías de Gijón y Avilés afectará a la contratación de personal temporal para cubrir las vacaciones navideñas, como es habitual en estas fechas. Aunque no dio cifras concretas, sí apuntó que se necesitará menos mano de obra externa que durante el verano. El pasado julio, había 771 trabajadores eventuales, lo que representaba el 14,8% de la plantilla (5.205 personas en total). Son 309 más que en enero, cuando su peso en el global de la plantilla era del 9,4%. En septiembre, una vez transcurridos los meses en los que más se concentran estos descansos, los operarios con contratos temporales volvieron a caer hasta los 424 (el 8,7%).

Según fuentes sindicales, es probable que este año no se contrate ni a una tercera parte de la mano de obra habitual en estas fechas. Estas cifras dan idea de la importancia que tienen los periodos vacacionales de Arcelor para revitalizar el empleo industrial en la región, aunque sea de manera transitoria. Antaño era una puerta de entrada para muchos de estos trabajadores, pero ya no es así debido al recorte de personal que plantea la compañía como consecuencia de la descarbonización de las plantas. Con la puesta en funcionamiento de la acería eléctrica que se está construyendo en Gijón –cuya entrada en servicio se prevé en el primer trimestre del próximo año– y que estará dotada de una mayor robotización que la actual, el final de la vida útil del horno alto 'A' también en 2026 y la clausura del sínter 'B' este diciembre por cuestiones medioambientales reducirán la necesidad de mano de obra.

Precisamente, el cierre del este sínter ha llevado a Arcelor a efectuar obras de mejora en el 'A', con el objetivo de que esté en óptimas condiciones para operar en solitario. Esta parada programada que se está ejecutando ha obligado a la multinacional a aplicar en esta instalación el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que tiene vigente para casos como este. Esta medida se extiende a otras dependencias de las factorías asturianas, aunque en la mayoría de ellas como consecuencia de los problemas que arrastra el horno alto 'B'.

Es el caso del tren de chapa, afectado por la falta de material, ya que solo el horno 'A' es insuficiente para abastecer a todos los talleres. También se intensifica la regulación, por el mismo motivo, en el tren de bandas en caliente (TBC). Responsables de Arcelor comunicaron estas previsiones durante la reunión de la comisión del seguimiento del ERTE celebrada este miércoles, en la que también se informó de la aplicación de esta herramienta en los servicios transversales durante cuatro días al mes en noviembre y pendiente de definir en diciembre. En el área de ferrocarriles, hay cinco máquinas paradas por la inactividad del horno alto 'B' y otra más en el TBC por la disminución del movimiento de desbastes procedentes de la acería de Avilés. Esta última instalación trabaja con un solo convertidor y una máquina, salvo un turno rotatorio que trabaja con dos, de manera hay entre 15 y 18 personas afectadas por el ERTE en cada turno, explicaron fuentes sindicales.

Cambio de tanques

Las paradas en el horno y el sínter 'A' no son los únicos motivos de la caída de actividad en las factorías de la siderúrgica en la región. La detención de la línea de decapado –donde se elimina la capa de óxido que se forma en el acero con la laminación en caliente–para renovar los cuatro tanques existentes por unos más modernos y eficientes también impacta en la plantilla. La propia instalación parará desde el 30 de noviembre y durante diciembre, pero también se verán afectados los trenes tándem 1 y 2 y las líneas de galvanizado 1 y 2, así como las de recocido, hojalata y témper. También se aplica la regulación de empleo en el tren de alambrón, pero una razón distinta, como es la debilidad de la demanda debido a que el mercado está inundado por las importaciones de este producto procedentes, sobre todo, de países asiáticos.

La compañía volvió a intentar ayer, una vez más, introducir la oxilanza –herramienta que permite introducir oxígeno y gas propano para calentar el interior y extraer así el arrabio solidificado–, pero en esta ocasión se realizó por la piquera –oquedad por donde se da salida al arrabio– del centro. Si estas maniobras resultan exitosas, Arcelor espera poder tener arrabio consumible a finales de diciembre, con lo que estima que no se podrá estabilizar la producción hasta finales de enero o principios de febrero de 2026. La dirección regional ha solicitado al grupo una puesta a punto del horno alto 'B', que precisaría de la autorización de los altos mandos y de una preparación previa de dos años, de manera que su ejecución no sería hasta 2028.