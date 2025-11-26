El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un trabajador de la planta de Arcelor en Avilés. D. Baizán

La contratación de eventuales en Arcelor se hunde

La aplicación masiva del ERTE por la avería del horno alto 'B' y la parada de decapado recortan la mano de obra temporal en las vacaciones de diciembre

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:19

La caída de la actividad en las plantas asturianas de Arcelor como consecuencia, principalmente, de la avería del horno alto 'B' no solo ... impacta en la plantilla fija, sino que también golpea a los trabajadores eventuales. La empresa comunicó este miércoles a los representantes sindicales que la situación actual de las factorías de Gijón y Avilés afectará a la contratación de personal temporal para cubrir las vacaciones navideñas, como es habitual en estas fechas. Aunque no dio cifras concretas, sí apuntó que se necesitará menos mano de obra externa que durante el verano. El pasado julio, había 771 trabajadores eventuales, lo que representaba el 14,8% de la plantilla (5.205 personas en total). Son 309 más que en enero, cuando su peso en el global de la plantilla era del 9,4%. En septiembre, una vez transcurridos los meses en los que más se concentran estos descansos, los operarios con contratos temporales volvieron a caer hasta los 424 (el 8,7%).

