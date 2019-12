Arcelor completa la compra de la india Essar en una operación conjunta con Nippon Steel

Arcelor y Nippon Steel completaron ayer la compra de la india Essar. Para la operación han creado una empresa conjunta en la que el gigante del acero con sede en Luxemburgo y plantas en Asturias cuenta con el 60% del capital. «La adquisición de Essar Steel es un paso estratégico importante para Arcelor», señaló el presidente y máximo accionista del grupo, Lakshmi Mittal, empresario angloindio que, hasta ahora, no contaba con una gran inversión en su país de origen. Con la adquisición toma posiciones en un mercado en desarrollo y que tiene el objetivo de aumentar la capacidad de fabricación de acero a 300 millones de toneladas por año para 2030.

Esta adquisición no tendrá un impacto en las factorías asturianas. Al contrario que la de la italiana Ilva, que aún no está claro si se frustrará o no, no comparte mercado con las plantas de Avilés y Gijón. De hecho, la previsión es que Essar, que estaba quebrada, produzca básicamente para el mercado interno. En la actualidad, su factoría es la mayor del oeste del país, con una producción de acero bruto de 7,5 millones de toneladas -en Asturias el año pasado fueron 4,2-, aunque el objetivo es aumentar a 8,5 «en el medio plazo» y a entre 12 y 15 a largo plazo.

La operación supera los 6.000 millones. Incluye pagos para hacer frente a la deuda por 5.100 millones de euros y una inyección de capital de otros mil millones más.