Arcelor espera fondos europeos para afrontar la descarbonización Íñigo Felgueroso, Tomás Emilio Díaz, José Mario Díaz y José Ramón Laso, ayer, en el Ridea. / P. LORENZANA Solo 350 empresas asturianas de las 60.000 registradas desarrollan I+D, según el director general de Idonial SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 12 abril 2019, 05:49

ArcelorMittal espera que desde la Unión Europea lleguen fondos para poder afrontar la descarbonización. Así lo afirmó ayer el responsable de la Unidad de Proyectos de I+D de la compañía, José Ramón Laso Ayuso, durante su intervención en la conferencia sobre centros tecnológicos celebrada ayer en el Ridea.

«Hay una iniciativa que está empezando a gestarse, similar en lo que a su fórmula se refiere a lo que en su día fueron los fondos mineros», explicó Laso Ayuso. A su juicio, el proceso ofrece posibilidades. «Si somos capaces de canalizar bien esos fondos es una oportunidad», aseguró. Según señaló, estos fondos se repartirían en las regiones europeas afectadas por la transición energética. «Nos han dicho que tal vez lleguen con el fin de evitar la despoblación y el riesgo», celebró. Sin embargo, advirtió de que de no recibir esos recursos «habrá que buscar fórmulas para abordar la situación «y salir con éxito».

Durante su intervención, Laso Ayuso criticó también que en el debate político actual no se encuentre la investigación y el desarrollo. Además, lamentó que, según los datos que maneja, España sea el segundo país en el que los ciudadanos se muestran en contra de que las instituciones públicas apoyen la investigación privada. «Hay que tener un cambio de cultura», defendió, y para ello es fundamental «meter a los ciudadanos en el ADN la investigación», y que los jóvenes se interesen por la investigación, la tecnología y las competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). «En ese ámbito van a tener mercado para trabajar donde quieran. Lo que hay que hacer es convencerles de que se queden aquí», insistió.

Por otro lado, Laso Ayuso apostó por la colaboración desinteresada entre las empresas asturianas. Como ejemplo puso el País Vasco donde tienen también un centro de I+D. «Tú llamas a cualquier empresa pequeña, grande o mediana, pidiéndole una recomendación, un servicio o una oferta y si ellos no lo saben hacer te ponen en contacto con alguien de su red», señaló. «Desafortunadamente aquí en Asturias eso no ocurre», lamentó. Según afirmó si una empresa asturiana no puede dar un servicio no va a buscar quién lo dé.

En la conferencia también participó Íñigo Felgueroso, director general Idonial, el centro tecnológico surgido de la suma de ITMA y Prodintec, y que lamentó que la región tenga una capacidad innovadora «media o baja». Así, pidió una apuesta decidida por parte de los políticos por la innovación, «porque no somos conscientes de la que se nos viene encima». Según sus datos, de 60.000 empresas asturianas, solo 350 desarrollan I+D+i. Además, advirtió de que «esto es una inversión, no un gasto».

Además, Felgueroso pidió que haya una persona de Asturias en Bruselas vinculada de continuo a la I+D para conocer las oportunidades que surgen en proyectos europeos. Las claves para el futuro pasan por el retorno y captación de talento en la región y por la internacionalización de las empresas, recalcó.