Arcelor mantendrá la producción con un tercio de su plantilla regulada

GIJÓN. Viernes, 28 diciembre 2018, 02:53

Arcelor prevé mantener la producción de acero en las plantas asturianas durante las siete jornadas en las que aplicará el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 1.624 trabajadores. A pesar de que la caída de pedidos por parte del sector de la automoción es uno de los argumentos que esgrime la compañía, aunque no el único, el grupo no prevé una disminución de la fabricación los días 18 y 25 de enero, 1 y 15 de febrero y 1, 15 y 29 de marzo, cuando mande para casa a un tercio de su plantilla -aquellos que tienen jornada normal, tanto continua como partida, incluidos los de oficinas-. De hecho, espacia en el tiempo la aplicación del ERTE -no será en jornadas consecutivas- para intentar que la actividad se vea perjudicada lo menos posible. La dirección espera que el resto de empleados, como es el personal a turnos, los que estén de guardia o retén o los que pertenecen a auxiliares, saque adelante el tajo de esos días, siete viernes del primer trimestre. Mientras, desde los sindicatos se critica la decisión adoptada por la multinacional y se pide a los empleados que eviten hacer horas extra.

La multinacional, por tanto, regulará a los trabajadores, pero, de momento, no prevé nuevas paradas como las que se están produciendo estos días. Desde el 24 al 3 de enero la compañía mantiene sin actividad las líneas de galvanizado 1 y 2, inspección 1 y 3 y fleje, muy afectadas por las caídas de pedidos y las regulaciones que se están produciendo en factorías del sector del automóvil.

El objetivo de la aplicación del ERTE en el primer trimestre es reducir los costes fijos y hacer más competitivos los resultados de las factorías, a la cola en las clasificaciones que elabora el propio grupo entre sus plantas europeas, y muy por detrás, sobre todo, de la de Gante, ejemplo de productividad que suelen emplear los directivos de Arcelor.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan que se pueda regular a los trabajadores únicamente por este motivo. CC OO recordó ayer que el documento suscrito entre sindicatos y empresa contempla que el ERTE «solo podrá aplicarse en los casos en los que la falta de pedidos obligue a una bajada de actividad y parada de instalaciones». Pese a este punto, la compañía reconoce que no prevé en este caso bajar su producción.

En realidad, el ERTE no afecta solo a los trabajadores de las instalaciones de Avilés y Gijón, sino a todos aquellos que forman parte del llamado Clúster Asturias, es decir, los de las factorías del Principado y las de Echévarri (Vizcaya), Lesaca (Navarra) y Sagunto (Valencia). Su aplicación supone la constatación de un contexto económico poco favorable para el sector, más que un problema para los trabajadores, ya que las condiciones prorrogadas el pasado 14 de diciembre garantizan el 90% del salario bruto y el 100% de las pagas extraordinarias, vacaciones y compensatorios. La complicación para ellos vendría de que la aplicación se alargue en el tiempo, como sucedió en la Acería Compacta de Vizcaya (Sestao), y los empleados vayan agotando sus prestaciones, o que se utilice con más frecuencia ante la percepción de la dirección de falta de viabilidad de las instalaciones, lo que pasó con la planta de Zumárraga, que terminó cerrando.

Antecedentes

En Asturias no se está en esa situación. El mecanismo no se aplica aquí de forma masiva desde 2015, cuando una bajada en los pedidos y la previsión de debilidad del mercado hizo que la empresa regulara a 1.800 trabajadores durante varias jornadas. Este año solo ha tenido un porcentaje de aplicación del 0,53%.

Además, la multinacional confirma las inversiones que tiene previstas para el próximo año en la región y que supondrán unos 130 millones de euros, pero insiste en que las factorías del Principado tienen que ganar competitividad. Una advertencia que ya lanzó a mediados de mes el director general de Arcelor en Europa y presidente de la multinacional, Aditya Mittal, en un encuentro con periodistas en París, en el que se recordó que la compra de la siderúrgica italiana Ilva incorpora una dosis extra de presión para las factorías.

