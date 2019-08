Arcelor mantiene los recortes previstos en las factorías de Gijón y Avilés Uno de los hornos altos de la factoría de Arcelor en Gijón. / J. PETEIRO Asume un aumento «puntual y leve» de la producción en Asturias por la caída de una grúa y la posible parada de un horno alto en Ilva P. LAMADRID GIJÓN. Sábado, 3 agosto 2019, 02:54

El recorte de 700.000 toneladas en la producción de acero previsto para este año en las plantas que Arcelor posee en Gijón y Avilés se mantiene. Ante la bajada de precios y el incremento de las importaciones procedentes de países extracomunitarios, el gigante siderúrgico decidió en mayo reducir la producción de sus plantas en 3,2 millones (afecta también a las plantas de Cracovia e Italia). Ajuste que se ampliará en un millón más, tal y como comunicó el jueves el grupo, aunque se desconoce dónde se va a aplicar ese nuevo tijeretazo.

Las factorías asturianas asumen un aumento de la producción «puntual y leve» por los problemas que enfrenta la planta de Ilva, situada en el municipio italiano de Tarento. En concreto, para evitar el posible desabastecimiento de mineral de hierro por la caída de una grúa, que provocó un accidente mortal, y el posible cierre de uno de los tres hornos altos por mandato de la Fiscalía italiana, dado que, en 2015, otro percance registrado en esa instalación también acabó con la vida de un obrero.

Ante la incertidumbre que genera la situación de la planta de Ilva, «los ajustes cambian de una semana para otra», recalcaron ayer fuentes de Arcelor. Coyunturalmente, se ha pedido a varias factorías europeas que incrementen su producción en cantidades muy pequeñas. No obstante, estas mismas fuentes subrayaron que, «a día de hoy, no hay una decisión tomada sobre la revocación de los recortes». En cualquier caso, Arcelor espera que los problemas de la planta italiana se resuelvan (el Parlamento ha aprobado un decreto ley por el que la compañía asumiría la responsabilidad de las negligencias del anterior propietario) y no se altere la previsión de producción de acero en cada factoría del viejo continente.

Parada del horno de Gijón

Precisamente, las dudas que se ciernen sobre la planta italiana han llevado a los responsables de Arcelor ha retrasar «ligeramente» la parada del horno alto 'B' de Gijón, que en principio iba a producirse en octubre y, según las últimas previsiones, será en noviembre. La actividad del horno se detendrá indefinidamente, como informó Arcelor a finales de mayo. Serán 100.000 toneladas mensuales las que se perderán durante el tiempo que se prolongue la inactividad en esta instalación y que se sumarán a las 700.000 ya anunciadas para las factorías asturianas. El motivo de la parada del horno alto 'B' es la reparación de sus circuitos de refrigeración.