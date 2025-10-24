Arcelor, obligada a parar el horno 'B' tras fracasar el arranque por una avería

Arcelor ha decidido detener el horno alto 'B' después de varias semanas de intento de estabilización y de trabajos infructuosos para remontar un arranque ... que resultó complicado desde el primer momento. La razón de la avería se debe a un arranque en frío del crisol que no acaba de alcanzar la temperatura adecuada para su funcionamiento lo que impide que evacúe el arrabio. La idea, según explica la compañía, es volver a intentarlo a partir del 7 de noviembre. Para ese día se empleará la oxilanza, un mecanismo que inyecta gas propano por una de las toberas directamente al horno para calentarlo y así 'ablandar' la materia que se va solidificando en su interior para que pueda expulsarla. Después se realizará un sangrado y finalmente habrá un plazo de unos días para observar la evolución del horno y arrancarlo definitivamente. Esto supone que el otro horno, el A, esté trabajando a tope de carga en un intento de la multinacional de mantener la capacidad actual de producción de arrabio. Desde la acería admiten que se trata de un incidente relevante, pero de «escasa repercusión» dado que estamos en un momento de baja demanda de acero por parte de la industria.

Desde los sindicatos se explica que los resultados para recuperar la normalidad del horno han resultado «infructuosos tras duras jornadas de trabajo por parte de la plantilla». La noche del jueves se realizó el último intento de arranque tras la parada programada de finales del pasado mes. «Ahora se están acometiendo trabajos para asegurar antes de la preparación de la termolanza. que será usada lo más pronto posible una vez estén realizados los trabajos previos de las zonas y el horno asegurado».

El horno alto 'B' interrumpió su producción a finales de septiembre para someterse a una parada de mantenimiento. Pero su reactivación, una operación compleja, no ha resultado como se esperaba y ha registrado continuos percances desde entonces, entre ellos un incendio y la quema de varias toberas.

Desde su arranque, se encontraba en «proceso de estabilización», según la multinacional, hasta que este viernes se ha decidido una nueva parada para solucionar los problemas existentes. Así, estaba a medio gas, sin lograr funcionar con normalidad. Aunque las fábricas asturianas, como todas las europeas, están afectadas por la debilidad del mercado siderúrgico y llevan meses sin trabajar a pleno rendimiento, es fundamental que el horno alto 'B' vuelva a operar correctamente, ya que en un futuro próximo tendrá que hacerlo en solitario, ante el cercano fin de la vida útil del 'A', en 2026.

De forma paralela, el sínter 'A' permanece inactivo por una parada programada que durará un total de 50 días. En ese tiempo, se implementarán mejoras para que esté en óptimas condiciones cuando el 'B' deje de operar a finales de año por cuestiones mediombientales. De modo que la capacidad de producción de Arcelor se reducirá durante varios meses, en un contexto en el que el mercado del acero está muy debilitado por las importaciones de países asiáticos. Sobrecapacidad a la que la Unión Europea trata de dar respuesta con el plan comercial presentado este mes, que plantea elevar al 50% los aranceles a las importaciones que superen el cupo establecido, que, a su vez, se reduce en un 47%.