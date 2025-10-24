El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arcelor, obligada a parar el horno 'B' tras fracasar el arranque por una avería

La compañía intentará el 7 de noviembre volver a ponerlo en marcha

P. Lamadrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:38

Arcelor ha decidido detener el horno alto 'B' después de varias semanas de intento de estabilización y de trabajos infructuosos para remontar un arranque ... que resultó complicado desde el primer momento. La razón de la avería se debe a un arranque en frío del crisol que no acaba de alcanzar la temperatura adecuada para su funcionamiento lo que impide que evacúe el arrabio. La idea, según explica la compañía, es volver a intentarlo a partir del 7 de noviembre. Para ese día se empleará la oxilanza, un mecanismo que inyecta gas propano por una de las toberas directamente al horno para calentarlo y así 'ablandar' la materia que se va solidificando en su interior para que pueda expulsarla. Después se realizará un sangrado y finalmente habrá un plazo de unos días para observar la evolución del horno y arrancarlo definitivamente. Esto supone que el otro horno, el A, esté trabajando a tope de carga en un intento de la multinacional de mantener la capacidad actual de producción de arrabio. Desde la acería admiten que se trata de un incidente relevante, pero de «escasa repercusión» dado que estamos en un momento de baja demanda de acero por parte de la industria.

