Arcelor plantea una nueva inversión en el tren de chapa, pero externaliza plantilla

ArcelorMittal planteó ayer a los sindicatos la compra de nuevas máquinas de oxicorte para la instalación de chapa gruesa, una inversión que no cuantificó durante la reunión que mantuvo con representantes de los trabajadores, pero que calificó de «importante». Con esta nueva tecnología se lograría un mejor rendimiento mecánico, la eliminación de la desbarbadora para retirar irregularidades en las piezas, menos movimientos de desbastes y tendría incorporada una máquina de pintar. De este modo, el proceso de corte y pintado estaría automatizado, pero la incorporación supondría una reducción de la plantilla de Arcelor en la instalación, ya que según la empresa, por motivos de patente, la instalación debe ser manejada por operarios externos y que dependerían del fabricante de la máquina.

La empresa pretende realizar la reforma en la próxima parada y supondría la eliminación de las grúas 5.1.1. y 5.1.2. y del operador de oxicorte de desbastes, unas amortizaciones de personal que se suman a las ya acordadas con los sindicatos en el plan de reorganización de la instalación.

Los representantes de los trabajadores rechazan la externalización de más personal y defienden que este proyecto no debe tener cabida en plan ya pactado, que ha logrado mejorar la productividad de la instalación, como reconoce la propia empresa, aunque aún no ha conseguido los objetivos que se acordaron. Recuerda CC OO que este plan «fue fruto de un intenso trabajo de negociación». Además, considera el sindicato que la nueva propuesta es «un ejercicio de improvisación», en un momento en el que no está resuelta completamente la situación por la que atravesó la instalación. Hace año y medio, Arcelor llegó, incluso, a amenazar con el cierre, para después llegar a un acuerdo con los sindicatos que plantea la salida mediante prejubilaciones de 32 trabajadores del tren de chapa.

El nuevo proyecto contempla una nueva optimización de recursos que, hasta la fecha, estaban ligados al contrato relevo, un mecanismo que Arcelor ha planteado que no pretende prolongar más allá de los nacidos en 1959 y que va a recortar, ya que desiste de utilizar la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite no ampliar la edad para acogerse a este -de los 61 años se pasará a 61 y ocho meses este año y a 61 y 10 meses el que viene-.

Por otro lado, la compañía informó de que en abril se realizarán las amortizaciones previstas en el plan de reorganización de chapa para cinco trabajadores nacidos en 1958, en concreto relacionados con los puestos de operador de probeta, troqueladora-báscula e inspector de foso.