El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Simal

ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara «optimista» de cara a 2026

El consejero delegado de la multinacional, Aditya Mittal, ha calificado de «sólidos» los resultados del tercer trimestre, que suele ser «estacionalmente débil»

E. P.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, ... lo que representa un avance del 72% en comparación con el resultado contabilizado por la siderúrgica en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la multinacional, que ha elogiado la propuesta de la Comisión Europea para el sector, mostrándose «optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  5. 5 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  6. 6 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  7. 7

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara «optimista» de cara a 2026

ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara «optimista» de cara a 2026