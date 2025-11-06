ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara «optimista» de cara a 2026

ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, ... lo que representa un avance del 72% en comparación con el resultado contabilizado por la siderúrgica en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la multinacional, que ha elogiado la propuesta de la Comisión Europea para el sector, mostrándose «optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026».

Hasta el mes de septiembre, las ventas de ArcelorMittal sumaron un total de 46.381 millones de dólares (40.375 millones de euros), un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) retrocedió un 8,3%, hasta 4.948 millones de dólares (4.307 millones de euros).

De su lado, entre julio y septiembre, la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 377 millones de dólares (328 millones de euros), un 31,4% por encima del resultado registrado en el tercer trimestre de 2024, mientras que sus ventas aumentaron un 3%, hasta los 15.657 millones de dólares (13.629 millones de euros).

No obstante, el Ebitda de la compañía en el tercer trimestre disminuyó un 4,6% interanual, hasta 1.508 millones de dólares (1.313 millones de euros) debido principalmente a la menor estacionalidad en los envíos de acero en Europa, la bajada de los precios del acero en Brasil y la normalización en los volúmenes de envíos de mineral de hierro en el segmento de Minería.

Al cierre del tercer trimestre, la deuda neta de ArcelorMittal aumentó a 9.100 millones de dólares (7.922 millones de euros), frente a los 8.300 millones de dólares (7.225 millones de euros) al 30 de junio de 2025, debido principalmente a la inversión en capital circulante y a las actividades de fusiones y adquisiciones.

El consejero delegado de la multinacional, Aditya Mittal, ha calificado de «sólidos» los resultados del tercer trimestre, que suele ser «estacionalmente débil», señalando como el acontecimiento más significativo del periodo la propuesta de la Comisión Europea de reforzar las medidas comerciales.

«Una vez implementada, esta medida respaldará la capacidad de la industria siderúrgica europea para mejorar la utilización de su capacidad, aumentar la rentabilidad e invertir con confianza en el futuro», ha comentado Mittal, añadiendo que espera una pronta aprobación e implementación de la propuesta, así como revisiones favorables del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

De este modo, si bien los mercados presentan desafíos y persisten las dificultades derivadas de los aranceles, «observamos indicios de estabilización y somos optimistas respecto a las perspectivas de nuestro negocio en 2026, cuando nos beneficiaremos de políticas sectoriales más favorables en mercados clave».

De cara al futuro, ArcelorMittal considera que la sólida posición financiera del grupo, con perspectivas positivas de flujo de caja libre para 2025 y años posteriores, permite la financiación constante de proyectos de crecimiento orgánico para respaldar la rentabilidad futura y el flujo de caja disponible para la inversión.

«Se prevé que los proyectos estratégicos de crecimiento de alta rentabilidad del grupo, junto con el impacto de las recientes fusiones y adquisiciones, incrementen el potencial de Ebitda futuro en 2.100 millones de dólares (1.828 millones de euros), incluyendo 700 millones y 800 millones de dólares (609 y 696 millones de euros) previstos para 2025 y 2026, respectivamente», ha indicado la compañía.