«Los asturianos nunca nos hemos callado, tendremos que poner el grito en el cielo» Belarmino Feito afirma que «el riesgo de deslocalización de Arcelor existe desde hace tiempo y cada gota que cae lo agrava» El presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito, en 'La Lupa' de Canal 10. / JUAN CARLOS TUERO JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Viernes, 12 febrero 2021, 01:18

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios lleva mucho tiempo mostrando su preocupación por la situación económica que vive la región. Antes de la llegada de la pandemia, Belarmino Feito venía advirtiendo de una serie de problemas con grave afección sobre la industria asturiana, gran motor de la región, que con el paso del tiempo no han hecho más que agravarse. Ayer, en una entrevista en el programa 'La Lupa' de Canal 10 insistió en el mensaje y advirtió de que la sociedad asturiana debe ser consciente de lo mucho que se juega en asuntos que se están dirimiendo día a día en los despachos y que afectan a la competitividad de la región. «Los asturianos nunca nos hemos callado, tendremos que poner el grito en el cielo y todos a una reivindicar nuestro derecho a no ser marginados», lanzó el máximo dirigente de la patronal asturiana.

La lista de los agravios a los que se refiere el presidente de los empresarios asturianos es conocida. El fallido estatuto de las industrias electrointensivas, que se suponía iba a solucionar el problema del elevado coste energético que soporta la industria básica de la región y que no supuso ni una mínima compensación para las mismas, o la falta de proyectos sustitutivos al cierre de las centrales térmicas son solo dos de los ejemplos que salieron ayer a relucir durante la entrevista. Detrás de ellas, la «voluntad política» de un Gobierno que, sostiene Feito, no está teniendo en cuenta las necesidades de la región. «Con el estatuto electrointensivo, no hubo voluntad política de solucionar el problema», señaló.

Tampoco en la situación de las térmicas ve el presidente de Fade ganas por parte del Gobierno de poner remedio a la situación, con las centrales de Lada y Soto de la Barca cerradas sin que se cuente hasta ahora con proyectos definidos que absorban el empleo destruido y generen el tejido económico perdido. «Esto ya no es una transición justa, no tenemos ninguna actividad alternativa», afirmó a preguntas de Juan Neira.

Tras estas situaciones en las que el Gobierno central juega un papel crucial se esconden, a juicio de Feito, dos características de Asturias: la falta de «peso político» de la región y la nula capacidad de «influencia» sobre el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. «Hay que buscar una solución o nos pisotearán un día sí y otro también».

La situación de Arcelor, pieza básica en la economía asturiana, no pasó desapercibida para el presidente de la patronal asturiana, quien sostiene que «el riesgo de deslocalización» sobre esta instalación «existe desde hace tiempo y cada gota que cae lo agrava», señaló el referencia a las decisiones en materia de industria que adopta el Gobierno. «Nos dan collejas a la competitividad un día tras otro. Si la producción de metales básicos no es estratégica para un país, que venga Dios y lo vea».

Arancel ambiental

Ni siquiera el arancel ambiental, herramienta planteada para que frenar la entrada en la Unión Europea de acero que se escapa a las duras condiciones ambientales de las empresas que se rigen por las normas comunitarias y que eleva sus costes, supone un alivio a la situación para Belarmino Feito, quien cree que esta tasa, a día de hoy, «es una quimera». «Ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024 la veremos. No vamos a llegar a tiempo. Hay que adoptar otras medidas mientras se implanta».

El presidente de la patronal asturiana se refirió también a la situación que atraviesa la Zalia, una bolsa de suelo industrial de gran interés por su ubicación pero que sigue paralizada. «Tenemos 100 millones de dinero público dando plumero de la Pampa a falta de una subestación», señaló Feito, quien añadió que él mismo mantuvo conversaciones con responsables de EdP para desatascar el proyecto. El líder de los empresarios de la región señaló que desde la empresa eléctrica se mostraron dispuestos a financiar una obra crucial para poder comercializar las parcelas, ya que sin ella no se garantiza el suministro eléctrico. «No hay ninguna razón por la que no se pueda hacer. Hay ciertas situaciones que califico de vergonzosas y la de la Zalia lo es», afirmó Belarmino Feito.