«Asturias está muy bien posicionada para lograr nuevos productos» José Manuel Camblor, máximo responsable de Corteva en Asturias. / E. C. José Manuel Camblor | Manager de Corteva Asturias A los nuevos gobiernos pide una legislación industrial y laboral estable, menos trabas a la inversión y mejoras en formación NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Domingo, 9 junio 2019, 03:41

Nació oficialmente esta semana como empresa, aunque ya lleva muchos años en Asturias. Corteva Agriscience es la escisión del negocio agrícola de DowDuPont, un gigante mundial por sí mismo que cuenta con una factoría y un centro de servicios de finanzas, recursos humanos y compras en el valle de Tamón y que ahora caminan en solitario tras la división de la multinacional en tres partes. Por otro lado quedan las plantas de Nomex e ICL y el centro de excelencia de DuPont, mientras que a Corteva han pasado alrededor de 300 trabajadores, más un centenar de subcontratados. José Manuel Camblor (Langreo, 1965), que dirige las instalaciones de fitosanitarios desde hace más de una década, se ha convertido en el máximo responsable de la nueva compañía en la región.

-¿Qué produce Corteva en Asturias?

-En Asturias Corteva Agriscience está especializada en la síntesis de soluciones innovadoras para las enfermedades de las plantas. Actualmente se producen dos ingredientes activos para fungicidas: la picoxistrobina, que es la base de muchos fungicidas de la empresa utilizados en todo el mundo, y el Famoxate, utilizado para el tratamiento de las plagas de la vid y de las verduras.

-¿Qué papel juega la factoría asturiana dentro de la multinacional?

-Corteva Agriscience tiene una fuerte cartera de productos de protección de cultivos y Asturias está muy bien posicionada para ser el centro de introducción de algunos de los fungicidas más prometedores para ayudar a los agricultores.

-¿Qué supone la división de DuPont y Corteva para las instalaciones del valle de Tamón?

-Para nuestro emplazamiento en Asturias, la separación de DuPont no ha significado una gran diferencia. Nuestras plantas de producción DowDuPont ya operaban para áreas de negocios distintas antes de nuestro lanzamiento, y ahora operan para dos empresas diferentes, pero con el mismo espíritu de colaboración a nivel local que teníamos cuando estábamos en la misma empresa. Antes teníamos algunas sinergias por estar juntos y ahora estamos más enfocados en nuestro negocio, más conectados con nuestro propósito y nuestros clientes.

-¿Dónde se encuentran los clientes de la planta asturiana?

-El mercado de nuestros productos es global y esta diversificado, aunque dependiendo de qué producto se trate y a qué cultivos esté enfocado pueden ser más relevantes en Brasil, como es el caso de la picoxistrobina, o en Europa en el caso del Famoxate.

-Más allá de la división, ¿qué previsiones tiene para este 2019 en relación a las instalaciones asturianas?

-Como responsable del emplazamiento de Corteva en Asturias mi principal objetivo es la seguridad de las personas que trabajan aquí, que nuestra operación sea respetuosa con el medio ambiente y que Asturias sea un centro de referencia dentro de la compañía para introducir nuevos productos y ofrecer servicios cada vez más eficientes e innovadores. Como puede imaginar, el lanzamiento de Corteva como nueva empresa supone cambios, pero también quiero decir que hay algo que no va a cambiar y que es nuestro valor por la seguridad, el medio ambiente, la ética y las personas: la seguridad seguirá siendo nuestra primera prioridad.

-Pero, ¿se podría diversificar la producción de la planta asturiana? ¿Hay posibilidad de incorporar nuevos productos?

-Como parte de nuestra estrategia de crecimiento a nivel global y liderazgo en I+D anticipamos que Corteva Agriscience va a ir lanzando en los próximos años docenas de nuevas formulaciones para la protección de cultivos, y la planta de Asturias está muy bien posicionada para la introducción de algunos de estos productos. El plan para los próximos años es seguir con los actuales hasta que se confirme si se incorpora algún producto nuevo y las perspectivas son muy positivas.

-La industria asturiana se encuentra en un momento complicado, sobre todo la electrointensiva, por culpa del alto precio de la luz, de los derechos de emisión... ¿Cómo afecta este contexto a Corteva?

-El coste de electricidad y de los derechos de emisión son temas tan importantes para nosotros como para el resto de la industria local. Afortunadamente, el impacto de ambos factores en nuestras actividades productivas en Asturias no es tan determinante como para otros sectores.

-¿Afecta de alguna forma la guerra comercial en la actividad de Corteva? ¿Y el 'Brexit'?

-Estamos participando activamente, a través de organizaciones de comercio e industria, para asegurar el mejor resultado posible para la industria agrícola. Y al mismo tiempo mientras no haya una resolución final para el 'Brexit', seguimos trabajando en todos nuestros emplazamientos de Europa y centrándonos en nuestros clientes y sus necesidades.

-Acabamos de vivir dos procesos electorales, ¿qué le pedirían a los nuevos gobiernos?

-Lo primero que les pediría es tener una visión clara para poder operar en un ambiente estable en términos de legislación industrial y laboral, regulación de productos, transporte y fiscalidad. Esto es fundamental para competir, para atraer inversiones y servicios dentro de la compañía y poder competir en un mercado que es global. En segundo lugar, es importante tener una relación de colaboración con las autoridades, instituciones y otros agentes sociales que nos permita ser ágiles, responder a las necesidades que se plantean en cada momento. Por ejemplo, que los trámites necesarios en el caso de nuevas inversiones se puedan realizar en los plazos previstos para poder lanzar los productos a tiempo. Y en tercer lugar, nos gustaría resaltar la importancia que tienen los perfiles profesionales que buscamos y que en ocasiones no es fácil encontrar. En particular, en el caso de los servicios, además de la formación específica, es necesario hablar con fluidez inglés y otros idiomas que no son tan frecuentes.