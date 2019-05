Asturias busca especialistas de datos y del metal A pesar de que Asturias tiene una tasa de paro del 15% hay puestos que son difíciles de cubrir DANI BUSTO ACTUALIDAD.CO@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 03:43

Asturias tiene una tasa de paro del 15%, pero las empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar los profesionales que buscan. El reto consiste en entrar el primer día en el taller y empezar a trabajar como todo un veterano. Las empresas de la industria asturiana buscan, sobre todo, operarios especializados en el uso de maquinaria de corte de metal con tecnología láser y de plasma. Pero piden, como requisito indispensable, que los trabajadores cuenten ya con la formación adecuada. Sin margen para el aprendizaje sobre el terreno.

«El problema surge en las empresas pequeñas, que buscan, por ejemplo, tres o cuatro torneros. Les envías algún chaval joven, pero no lo quieren porque no les hace toda la labor, porque necesita estar en un periodo de adaptación hasta que pueda sacar todo adelante como un oficial», se apunta desde Adecco.

De hecho, la falta de profesionales especializados en el mercado laboral regional está provocando que en los últimos años se busquen perfiles adecuados en las provincias cercanas. Operarios especializados en la industria siderometalúrgica, como soldadores, ajustadores, pintores y eléctricos son, según Randstad, los puestos más demandados para 2019.

Mientras tanto, fuera de los talleres y de las naves industriales, en las oficinas de algún bloque de edificios o en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico el perfil más demandado y difícil de encontrar para las empresas emergentes, las 'startup', es el del profesional informático especializado en 'big data' y lenguajes de programación con conocimiento de idiomas. Requisitos «complicados» de cumplir, según se extrae de los informes de las empresas de trabajo temporal.

En el sector de las nuevas tecnologías, las empresas se 'pegan' por hacerse con los servicios de estos profesionales, por lo general, jóvenes que cambian muy fácilmente de trabajo y que no se mueven tanto por la dotación económica sino por la motivación del proyecto en el que puedan trabajar. Analista, programador y diseñador web y multimedia y programador informático. Todas estas son las profesiones que en la actualidad más demandan las empresas, y que, sin embargo, suponen mayores dificultades para cubrir. Varios son los motivos. Los trabajadores más buscados ya no tienen un perfil profesional concreto. Ahora se requiere un perfil transversal. Ya no se trata de dar con un ingeniero informático, ahora se busca un matemático, un físico o un psicólogo que además tenga conocimientos en materia de digitalización.

Tampoco vale ya la formación tradicional. No basta con estudiar durante dos, tres, cuatro o cinco años y después cerrar los libros para siempre. La tecnología avanza tan rápido que requiere de una formación permanente para no quedarse rezagado.

Y en Asturias, industria y nuevas tecnologías están muy ligadas. Parece clara la apuesta por la industria 4.0 -también llamada cuarta revolución industrial-, en la que entran en juego las tecnologías digitales aplicadas a los procesos productivos, la impresión 3D y la robótica. «Es una realidad que evoluciona hacia una economía digital que va a afectar a todos los campos», asegura Mar Celemín, secretaria de Política Sindical de UGT Asturias. Algunas personas miran estos cambios inminentes «con temor», porque «pueden destruir empleo». En este punto, Celemín matiza: «Destruirá unos puestos de trabajo, pero creará otros».

Para garantizar una buena cobertura de estas necesidades en el futuro se antoja clave una formación adecuada, vinculada a lo que demanda el mercado laboral. Una orientación que ya puede iniciarse en Secundaria y Bachillerato, sobre todo, para promover aspectos como el de la igualdad de género. «Desde edades tempranas los niños son los que más se decantan por las ramas relacionadas con el campo de las tecnologías», asegura Celemín, al tiempo que recuerda que «es muy importante centrar la atención en conseguir que las competencias digitales lleguen a todos», porque si no, en el futuro, «habrá una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, porque estas serán las profesiones mejor pagadas».

Desde Adecco se pide un mayor apoyo a los ciclos de FP, de los que «la gente sale muy vagamente formada» para afrontar el nivel de exigencia del mercado. Otro problema que se apunta es que en Asturias, «desde hace unos años, nadie estudió lo que al final requieren las empresas», y no hay un relevo generacional.

Con la titulación superior, el enfoque es similar. La secretaria de UGT Asturias indica que «tiene que haber una mayor conexión entre la universidad y el mercado de trabajo».

Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, insiste en que no se puede «asistir a la paradoja de que haya empresas sin poder cubrir vacantes, generalmente de empleos cualificados y bien remunerados, mientras las listas del paro se llenan de jóvenes con una formación que no les abre las puertas del mercado laboral».

Tampoco los trabajadores veteranos están al margen de los cambios. «Su formación y su manera de trabajar va a quedarse obsoletas. Habrá que destinar recursos y esfuerzos para que sus propias empresas les den formación en competencias digitales», advierte Celemín.

